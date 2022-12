Studenti se ptali uchazečů o Hrad na eutanázii, školství i marihuanu

Praha - Otázky povolení eutanázie, kvality školství nebo svateb a adopcí dětí homosexuálními páry kladli středoškolští studenti prezidentským kandidátům na dnešní předvolební debatě. Uspořádala ji organizace Člověk v tísni v programu JSNS (dříve Jeden svět na školách) před studentskými prezidentskými volbami, ve kterých si v pondělí a v úterý mohou středoškoláci starší 15 let vyzkoušet volbu hlavy státu.

Do debaty byla pozvána šestice hlavních prezidentských kandidátů. Stejně jako do dalších debat odmítl přijít Andrej Babiš. Kvůli nemoci se dnes omluvila Danuše Nerudová. Na twitteru uvedla, že ji postihlo nachlazení. Cítí se dobře, nechce ale nakazit ostatní.

Zbylá čtveřice kandidátů čelila otázkám studentů, které se týkaly daní, zdravotnictví, školství nebo armády. Středoškoláci se například zajímali o názory kandidátů na sňatky homosexuálních párů nebo možnosti adopcí. Stejně jako v předchozích debatách se na jejich podporu postavili Marek Hilšer, Petr Pavel i Josef Středula, podle kterého "už bylo tmářství dost". I Fischer zopakoval svůj dříve prezentovaný názor, že by zákon umožňující manželství pro stejnopohlavní páry jako prezident podepsal, manželství ale považuje za svazek mezi mužem a ženou.

V otázce potratů Fischer řekl, že je třeba respektovat právo ženy se rozhodnout. Podle Středuly i Hilšera je současná právní úprava vyhovující a právo ženy na rozhodnutí zdůraznil i Pavel.

Středula by jako první věc po zvolení prezidentem poděkoval blízkým a požádal o schůzku s premiérem. Pavel by se zaměřil na "uklizení" Kanceláře prezidenta republiky, aby se "z logistického centra uspokojování kamarádů" stal fungující úřad. Hilšer by se zaměřil na hašení požáru, který vidí v radikalizaci společnosti a snažil by se v lidech budovat důvěru, že nadcházející krizi Česko překoná. Fischer by chtěl ukázat těm, kteří ho nevolili, že je v úřadu i pro ně.

Studenty zajímal i jejich přístup k eutanázii. Pavel by si velmi přál, aby měl možnost rozhodnout, kdy a za jakých podmínek může ze života důstojně odejít. Pro eutanázii se kvůli osobní zkušenosti vyslovil i Středula. Hilšer řekl, že není jejím velkým zastáncem, protože se bojí jejího zneužití, aktivně by ale proti případnému přijetí příslušného zákona v Parlamentu nebojoval. Proti eutanázii se postavil Fischer, který také vyslovil obavu z jejího zneužití. Za řešení označil pečlivou paliativní péči.

Účastníci debaty shodně odmítli, aby bylo nyní zavedeno školné na vysokých školách. Hilšer, Pavel i Fischer by jako prezidenti podepsali zákon, který by legalizoval marihuanu, s její legalizací pro léčebné účely souhlasí Středula.