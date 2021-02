Studenti se do lavic začátkem března nevrátí, školy to nepřekvapilo

Praha - Studenti se do škol začátkem března nevrátí, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to není možné. Premiér to řekl po jednání vlády. Babiš uvedl, že žádné další datum možného návratu dětí do škol říkat nebude. Mohlo by se totiž stát, že se opět nedodrží. Situace je podle premiéra vážná, vláda chce zpřísnit opatření. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se dnes na vládě hovořilo i o možnosti uzavření dosud otevřených mateřských a základních škol. Školy by se podle něj ale měly uzavírat jako poslední opatření.

Od března se postupně měli do lavic vracet závěrečné ročníky středních škol, které na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky. Později se měla ve středních školách obnovit praktická výuka, která se na dálku často nedá vůbec nahradit. Počítalo se i s návratem žáků devátých tříd, které v dubnu čekají přijímací zkoušky na střední školy. Podmínkou byla dosud distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona.

Premiér uvedl, že současná epidemická situace je extrémně vážná. "Byl předpoklad, že 1. března se vrátí maturanti nebo poslední ročníky do škol, ale vzhledem k této situaci, když antigenní testy dorazí, to zkrátka není možné," řekl Babiš. Návrat žáků podle něj nepřichází v úvahu ani od 3. března, od kdy by školy podle úterního vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) měly být připraveny k testování na covid-19.

Babiš zároveň odmítl uvést datum, na které by se mohlo otevření škol odsunout. "Já určitě žádná data nechci říkat, protože my si něco přejeme, ale potom to nenastane a potom samozřejmě jsme obviňováni, že jsme něco slíbili a jsme to nesplnili," řekl.

Podle Plagy dnes ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) hovořil na vládě i o možnosti uzavření mateřských a základních škol. Plaga to podmiňuje tím, že se školy musí zavírat jako poslední. "Dlouhodobě upozorňuji na to, že školy nesou náklady brzdění epidemie víc, než je nutné. Budu rád, když konečně i další členové vlády pochopí, že školy se mají zavírat jako poslední. Není možné nezavést povinné testování a nošení ochranných pomůcek ve firmách a omezovat zase a znovu pouze školy," sdělil ČTK.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová dodala, že úřad od začátku počítal s tím, že se o návratu žáků do škol bude rozhodovat podle epidemické situace. Datum 3. března označil v úterý ministr za první možný termín, kdy bude možné školy otevřít s ohledem na distribuci objednaných antigenních testů na covid-19, řekla.

V současnosti jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají výuku na dálku.

V úterý přibylo v Česku 15.672 případů nemoci covid-19, což je nejvíce od 6. ledna. Jedná se o šestý nejvyšší denní nárůst počtu nakažených za celou dobu epidemie nemoci. Nejvíce nakažených za den přibylo právě 6. ledna, a to 17.764. Pacientů ve vážném stavu je nyní téměř 1400, nemocnicím docházejí volná lůžka.

Odložení návratu žáků do lavic zástupce škol nepřekvapilo

Odložení návratu žáků do lavic v souvislosti se špatnou epidemickou situací zástupce škol moc nepřekvapilo. Současný vývoj epidemie k tomu podle nich směřoval. Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka a šéfky Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové by otevření škol asi nyní bylo špatné. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý považuje za smutné, že se ČR do současné situace dostala. Rozhodnutí epidemiologů hodlá respektovat, zajímalo by ho ale, proč je na tom Česko nejhůř v Evropě.

Podle Schejbalové se takový postup vlády s ohledem na vývoj epidemie dal očekávat. "Je jasné, že tady v té době asi je špatně, aby šli maturanti do školy," řekla. Dodala, že sama nedokáže vůbec odhadnout, kdy by se mohli žáci do škol vrátit. Podobně se vyjádřil i Zajíček. "Uvolnění se sice připravovalo, ale bylo to na základě nějaké dohody mezi vládou a hejtmany, díky které došlo k prodloužení nouzového stavu, takže přestože se podmínky nezlepšovaly, ale zhoršovaly, tak vláda se snažila závazek dodržet, i když musím říct, že mi to chvílemi už taky přišlo dost nerealistické," řekl.

Černý uvedl, že z rozhodnutí o odsunutí návratu do škol radost nemá, ale akceptuje ho. "Nejvíc mě mrzí, že situace teď došla do toho stavu, že znovu zavřou i ty (první a druhé) třídy, které běží," podotkl. "Já chápu, že v situaci, kdy jsme na tom nejhůř z celé Evropy, tak taky máme nejvíce zavřené školy, ale otázka je proč jsme na tom nejhůř," řekl.

Oddálení částečného návratu žáků do škol bude podle zástupců škol asi největším problémem pro praktickou výuku. "Na gymnáziích takový problém nevidím," řekla Schejbalová. Podle ní to záleží ale i na jednotlivých školách a kvalitě jejich výuky na dálku. Absence praktické výuky podle Zajíčka už začíná být velký problém nejen pro závěrečné ročníky, ale i ty nižší.

"Výpadek praktického vyučování už nyní v březnu je skoro roční," uvedl. "Z mého pohledu jsou ohroženy asi hlavně učební obory, kde podíl praktické výuky je výrazně vyšší, ale týká se to i maturitních oborů," dodal. Pokud by se praktická výuka nemohla konat třeba ještě dva měsíce, muselo by se podle něj v některých oborech uvažovat například o úpravě učebních plánů, protože už by se všechno dohnat nestihlo.

Co se týče deváťáků, tak podle Černého domácí příprava na přijímací zkoušky na střední školy pro většinu z nich problém asi nebude. Potíže mohou mít ti, kteří doma nemají dobré podmínky k učení, řekl. Osobně se ale domnívá, že ještě víc by se do lavic potřebovaly vrátit třetí až páté třídy.