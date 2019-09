Studenti opět stávkují za ochranu klimatu - video

Praha - Čeští studenti se dnes na různých místech v zemi přidají k celosvětovému protestu za ochranu klimatu. Navážou tak na předchozí čtyři stávky, kterými se letos na jaře připojili k ekologické iniciativě Fridays for Future. Tentokrát by se do akce na výzvu mladých mohli zapojit i dospělí. Začne tak zároveň Týden pro klima, který potrvá do 27. září a nabídne kromě protestních shromáždění i vzdělávací, debatní či kulturní program. ČTK z pražského protestu vysílá živý videopřenos.

V Praze se dnes dopoledne sejdou stávkující studenti na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na průvod centrem Prahy. Odpoledne na protest naváže Festival pro budoucnost na Střeleckém ostrově, kde vystoupí kromě hudebníků také odborníci na klimatické změny. V Brně se bude demonstrovat na Moravském náměstí. Protesty a další akce se chystají i v dalších zhruba 40 městech.

Iniciativu Týden pro klima v ČR podpořily mimo jiné organizace Greenpeace nebo NaZemi, ale i některé kulturní instituce. Třeba Institut umění - Divadelní ústav (IDU) dnes na své budově v Celetné ulici v Praze vyvěsí černé vlajky, do stávky v Brně se zapojí Divadlo Husa na provázku nebo HaDivadlo.

Švédská iniciátorka celosvětového hnutí Greta Thunbergová se dnes zúčastní manifestace u sídla OSN v New Yorku, kde se bude konat klimatický summit. Velká demonstrace za důslednější boj proti klimatickým změnám se chystá také v Berlíně, kde má dnes německá vláda schválit sérii opatření ke snížení emisí oxidu uhličitého (CO2). V Bruselu budou ministři dopravy zemí EU jednat o snižování emisí z dopravy s cílem dosáhnout v polovině století uhlíkovou neutralitu.

Podporu dnešní stávce za klima vyjádřila rovněž organizace Amnesty International, která nedávno Thunbergové udělila ocenění Velvyslankyně svědomí. Podle zástupců organizace se klimatické změny začínají dotýkat lidských práv, protože mohou mít negativní dopad na dostupnost čisté pitné vody, bydlení nebo zdravotní péči.