Studenti odmítli pozvání správkyně Hongkongu Lamové k jednáním

Hongkong - Studentské organizace dvou hongkongských univerzit dnes odmítly pozvání správkyně Hongkongu Carrie Lamové k diskusi o nedávných nepokojích, které vyvolal kontroverzní návrh zákona o vydávání trestně stíhaných osob do pevninské Číny. Informovala o tom agentura AP. Studenty Lamová k jednáním pozvala poté, co slíbila, že bude věnovat větší pozornost názoru mladých lidí.

Vůdci studentského protestního hnutí ale na dnešní tiskové konferenci dali najevo, že nevěří v upřímnost Lamové. Úřad správkyně je pozval ke schůzce za zavřenými dveřmi, ovšem podle studentů by jakákoli setkání měla být veřejná a mělo by se jich zúčastnit širší zastoupení veřejnosti.

V čele protestů proti zákonu o extradici stojí především mladí obyvatelé Hongkongu. Kritici jsou přesvědčeni, že tento normativní akt by narušil právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam podle demonstrantů mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.

Lamová kvůli demonstracím v polovině června schvalování kontroverzního zákona odložila na neurčito a opakovaně se omluvila za krizi, kterou tento legislativní počin v Hongkongu vyvolal. Na protestující tím ale příliš nezapůsobila - ti totiž trvají na úplném stažení návrhu a na demisi správkyně. Při demonstracích požadují i propuštění desítek lidí zadržených během protestů a chtějí nezávislé vyšetření zásahu z 12. června, při němž policie proti lidem použila slzný plyn a gumové projektily.