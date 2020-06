Studenti mají mít jistotu, podpořil senátní výbor změnu maturit

Praha - Podle školského výboru Senátu je třeba dát studentům předposledních ročníků středních škol co nejdříve jistotu, že povinná maturita z matematiky příští rok nebude. Doporučil proto dnes, aby plénum Senátu příslušnou předlohu schválilo. Předseda výboru Jiří Drahoš ČTK řekl, že by považoval za velmi nezodpovědné dolní komoře novelu vracet s drobnými pozměňovacími návrhy.

"Vracet to kvůli drobnostem do Poslanecké sněmovny, by bylo velmi nezodpovědné. Jasně zaznělo, že je třeba dát studentům jistotu, že povinná maturita z matematiky nebude," uvedl Drahoš. O zrušení povinné maturity z matematiky rozhodne Senát na schůzi, která začne 10. června. Novela obsahuje vedle formulací týkajících se maturit i další ustanovení.

Povinná maturita z matematiky by měla být podle platného zákona zavedena od příštího roku, Sněmovna to ale na návrh ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zrušila v rámci novely školského zákona. Studenti by si tak měli vedle povinné češtiny nadále vybírat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol.

O změně Sněmovna rozhodla počátkem května. Střední školy i středoškoláci ji uvítali, především s ohledem na přípravu maturantů, které zkouška čeká příští rok. Snahu části poslanců, aby se povinná maturita z matematiky pouze odložila o dva roky, dolní komora nepřijala. Dnes podle Drahoše v diskusi návrh na pouze dvouletý odklad ani nezazněl.

Plaga zrušení povinné maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, protože výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně zlepšit. Dvouletý odklad by to podle ministra nevyřešil vzhledem k tomu, že do plánů zasáhlo i uzavření škol kvůli epidemii koronaviru.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.