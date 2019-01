Praha - Šest domečků pro pocestné, které v horách zastihne špatné počasí, navrhli a sami postavili studenti architektury ČVUT v Praze. Výsledky svojí práce dnes představili před budovou fakulty v Dejvicích, od léta budou boudy sloužit na území Krkonošského národního parku (KRNAP). Jde o další z řady projektů, které mají za cíl přiblížit studenty architektury reálné stavební práci, v minulosti už navrhli lávky a schodiště.

Na prostranství před budovou fakulty týmy studentů samy stavěly boudy podle vlastních návrhů od poloviny prosince. "Myslím, že je strašně důležité, že studenti mají možnost realizovat to, co sami navrhnou, a že to je ojedinělá příležitost. Stejně důležité je, že projekty, které sami navrhnou, nebudou potom rozebrány na dřevo, ale že budou sloužit," uvedl děkan fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus. "Všechny jsou mnohem bytelnější než můj srub na Sázavě," okomentoval domečky rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Přiblížit studenty reálné práci "rukama" byl jeden z hlavních cílů projektu, který financoval KRNAP. Většina návrhů je jednopatrová, jeden připomíná posed. Dva z šesti týmů uznaly za vhodné v boudě navrhnout a postavit patro, aby se tam vešlo více nocležníků. Jedna budka je vyrobena z kovu a její kruhový půdorys kopíruje kruhová lavice. Další připomíná vesmírnou sondu.

Výsledky práce studentů budou moci od léta využít návštěvníci krkonošského parku na křížení pěších tras například v situacích, kdy nebudou moci z důvodu špatného počasí pokračovat v cestě.