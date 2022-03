Studenti a senioři si ode dneška za dopravu připlatí, slevy jsou nižší

Praha - Studenti a senioři si ode dneška za jízdenky ve veřejné dopravě připlatí. Začíná platit nové nastavení státních slev ve výši 50 procent z ceny jízdného místo dosavadních 75 procent. Nové slevy by podle odhadů státu měly přinést ročně úsporu přes 1,8 miliardy korun. Dosud stát za slevy vyplatil dopravcům kompenzace za více než 14 miliard korun.

"Pro využívání veřejné dopravy je padesátiprocentní sleva stále atraktivní, sociálně citlivá, odpovědnější ke státnímu rozpočtu a neodvádí cestující z vlaků a autobusů do individuální dopravy,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Slevy budou moci dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let.

Slevy ve výši 75 procent zavedla od září 2018 tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Nynější vláda o snížení slev rozhodla v lednu. Současná koalice původní výši slev kritizovala jako nehospodárnou.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.

Systém se v budoucnu rozšíří o invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně, zatím však ještě pro ně slevy neplatí. Ministerstvo dopravy nyní hledá způsob, jak by tito cestující nárok na slevu prokazovali. "Předpokládáme, že k zavedení dojde v druhé polovině roku,“ dodal Kupka. Slevy ve výši 75 procent budou naopak dál využívat cestující s průkazem ZTP, kterým ovšem tuto slevu garantuje zákon.

Dopravci deklarovali, že jsou na změnu slev připraveni. Museli kvůli tomu provést zejména softwarové úpravy prodejních systémů a změnit své tarify. Například FlixBus ovšem bude jízdenky se slevou 75 procent studentům a seniorům nabízet v rámci svého tarifu nadále, stát ovšem bude společnosti proplácet pouze slevu za polovinu ceny jízdenky. Leo Express pak bude čtvrtinu z ceny jízdenky zvýhodněným cestujícím vracet formou kreditu.

Další změnou je sjednocení podmínek pro cestování malých dětí ve vlaku i v autobuse. Nyní do šesti let věku jedou všechny zdarma.