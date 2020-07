Student vyvinul motocykl ve stylu Jawy, je s překližkovou kapotou

Pěnčín (Liberecko) - Překližkovou kapotou se od jiných na první pohled liší malý motocykl, který vyvinul letošní absolvent střední uměleckoprůmyslové školy v Železném Brodě Roman Mareš z Vitanovic u Turnova. Jeho prototyp nazvaný Awaj je ve stylu českých motocyklů Jawa z druhé poloviny minulého století. Odkazuje i na konstruktéra Václava Laurina, který měl svoji první dílnu na konci 19. století asi 800 metrů od Marešova bydliště. "V malé dílně tady přes les sestavil první motocykl," řekl dnes Mareš novinářům.

Kapotu z nezvyklého materiálu vytvořil ohnutím tří voděodolných překližek. Řešení dlouho hledal, nakonec se ukázalo, že je stačí napařit horkou vodu z varné konvice. "Překližka se musí napařit v určitém tlaku a času. Když se to přežene, tak překližka začne moc gumovatět, a když se to udělá málo, tak praská. Tak napošesté jsem to udělal," uvedl Mareš. Na jeho motocyklu je všechno kromě motoru a kol ruční výroba. "Soustružil jsem, svářel, lakoval, překližku sám ohýbal a sedlo jsem si nechal udělat u čalouníka," uvedl Mareš. Než na motocyklu začal pracovat, vytvořil asi 100 skic a dva prototypy z plastu a papíru.

Znalosti k sestavení motocyklu získal i díky tomu, že před pěti lety našel ve stodole starou Jawu z roku 1957, typ 550 "pařez", na němž jezdila jeho prababička. "Motorka byla v dezolátním stavu, rozhodl jsem se pro její renovaci," uvedl. Zatímco historická Jawa je po renovaci pojízdná, pro jeho vlastní dvoutaktní motocykl o obsahu 50 kubických centimetrů to zatím neplatí. Mareš nadále pracuje na motoru. "Chtěl bych vyvinout motor na elektro," řekl. Rád by sehnal nějakou firmu, která by mu s tím pomohla. "Potřebuji kolem sebe nějaké konstruktéry, protože já to dělám takovým tím selským rozumem, co jsem pochytil a potřeboval bych to nějak technicky doladit," dodal.

Na vytvoření vlastního prototypu pracoval devatenáctiletý Mareš poslední dva roky, šlo o jeho praktickou maturitní práci. "Výsledek jeho práce je velice nadstandardní v rámci školy. Zpracováním i nápadem," uvedl jeho ateliérový vedoucí na železnobrodské škole Tomáš Rýdl. Podle něj jde o první skutečný dopravní prostředek, který na škole v rámci ročníkových prací vznikl. "Dělala se pro škodovku karosérie auta, ale to vznikl jen model v menším měřítku," uvedl Rýdl. Letos podle něj ve škole ještě jeden student vytvořil tramvaj T3, i to byl ale jen zmenšený model. Marešův motocykl bude od středy součástí výstavy k 100. výročí železnobrodské školy, která minulý týden začala v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a která potrvá do konce října.