Ústí nad Labem - Vinným z pokusu o vraždu matky shledal dnes soud v Ústí nad Labem čtyřiadvacetiletého studenta informatiky. Podle znalce trpí mladík těžkou formou schizoidní poruchy osobnosti, soud jej proto poslal do takzvané zabezpečovací detence. Rozsudek není pravomocný, hochův obhájce si ponechal lhůtu na odvolání. Čin se stal loni v září, kdy mladík pobodal matku nožem, protože měl dojem, že je kvůli ní nesvobodný. K činu se přiznal.

Zabezpečovací detence je opatření na ochranu před osobami nebezpečnými společnosti. Jsou k ní určeny zvláštní ústavy, které střeží vězeňská služba, a kde se provádějí různé psychologické, léčebné a podobné programy pro zdejší svěřence. Zabezpečovací detence není časově omezená.

Soud dnes vyslechl znalce z oboru psychologie a psychiatrie. Soudní psychiatr uvedl, že na základě vyšetření dospěl k názoru, že obžalovaný trpí těžkou formou schizoidní poruchy osobnosti. Navrhl zabezpečovací detenci, která podle něj dostatečně zajistí ochranu společnosti a navíc se mu bude moci věnovat odborný zdravotnický personál.

Podle znalkyně v oboru psychologie má obžalovaný nadprůměrné intelektuální schopnosti, osobnost má však nezralou a disharmonicky strukturovanou. Také uvedla, že čin odpovídá osobnosti obžalovaného a rovněž navrhla zabezpečovací detenci.

Soud tak vyhověl státní zástupci. Ten během závěrečných řečí navrhl uznat obžalovaného vinným a umístit ho místo do vězení právě do zabezpečovací detence. Zmocněnkyně poškozených navrhla zprostit mladíka obžaloby. Právní zástupce obžalovaného uvedl, že jeho klient za svůj čin není odpovědný pro nepříčetnost a také navrhl zproštění obžaloby.

Student už dřív vypověděl, že žil na koleji a domů jezdil jen na návštěvy, vztah s rodiči ale nepovažoval za dobrý. Vadilo mu, že mu matka mluví do věcí a že před ní nemůže mít tajemství. Čin prý několik let plánoval. V den, kdy se ho pokusil uskutečnit, byl u rodičů na návštěvě, ti byli oba v ložnici. Student řekl otci, ať se jde podívat do jeho pokoje na počítač, načež začal bodat matku kuchyňským nožem. Když otec uslyšel křik, přiběhl a svého syna držel až do příjezdu policie. Žena utrpěla relativně mělké bodné rány, takže nebyla přímo ohrožena na životě. Podle obžaloby však byly rány vedeny tak, že ji na životě ohrozit mohly.

Otec obžalovaného uvedl, že se synem nikdy problémy nebyly. Řekl, že oba rodiče jsou přesvědčeni, že za čin může synova psychická porucha. Kvůli ní žil v bludu, že mu matka brání ve svobodě. Při výslechu požádal studentův otec soud o lidský přístup, chlapec podle něj potřebuje léčbu, nikoli vězení.