Student designu z Plzně získal zlato za animovaný film v Záhřebu

Záběr z krátkometrážního loutkového filmu O tom co potom, jehož autorem je student Matouš Valchář.

Záběr z krátkometrážního loutkového filmu O tom co potom, jehož autorem je student Matouš Valchář. PR/Fakulta designu a umění Západočeské univerzity (ZČU)

Plzeň - Student Fakulty designu a umění Západočeské univerzity (ZČU) Matouš Valchář získal zlatou medaili na 29. ročníku mezinárodního festivalu animovaného filmu Animafest v Záhřebu. Film vytvořil jako svou bakalářskou práci v rámci studia ateliéru Animovaná a interaktivní tvorba. Festival se konal od 3. do 8. června. ČTK to řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Vyhrál studentskou sekci, která je jednou z pěti hlavních kategorií soutěže, a to s krátkometrážním loutkovým filmem O tom co potom (anglicky After). Získal také 1000 eur (asi 25.600 Kč).

Příběh zasadil do prostředí eskymáků a v šesti minutách vykreslil, co nastane po jejich smrti. "Eskymáci se nedostanou na žádné špatné místo. Nemají představu pekla, jen dvou odlišných nebí. Vize posmrtného života je postavena v podstatě na jídle, je tedy jednoduše vyjádřitelná," uvedl Valchář. S originálním dílem zaujal už minulý rok na mezinárodním festivalu animovaného filmu ve francouzském Annecy, kde v soutěži studentských filmů reprezentoval ČR jako jediný.

Valchář, který pokračuje v magisterském ateliéru Intermédií, považuje film za relikvii, protože ho vytvořil už před třemi lety s loni dokončenou postprodukcí. "Od té doby jsem se na míle posunul. Doufám tedy, že získá-li tento úspěch nějakou pozornost, nasměruje potenciální diváky spíše k současnému projektu, na kterém participuji, což je internetová platforma TELEVIZE ESTRÁDA," řekl Valchář.

Festival v Záhřebu patří mezi nejvýznamnější světové akce. "Matoušův snímek je nejenom výborně formálně zpracovaný, ale má i skvělý a aktuální obsah," uvedl vedoucí ateliéru Animovaná a interaktivní tvorba Jiří Barta. Animafest byl založen v roce 1972 a je druhým nejstarším filmovým festivalem na světě, který se věnuje jen animaci. Z více než 400 promítaných filmů byly vyhlášeny nejlepší snímky v kategoriích krátké filmy, celovečerní filmy, studentské filmy, filmy pro děti a chorvatské filmy.