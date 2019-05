Studené počasí končí, oteplí se, příští týden má hodně pršet

Praha - Studené počasí s podprůměrnými teplotami, které panovalo v první polovině května, podle meteorologů pomalu končí. Pozvolna se bude oteplovat, nejvyšší denní teploty se mají příští týden pohybovat kolem dvaceti stupňů. I poslední květnový týden a v první polovině června by se teploty měly pohybovat kolem hodnot obvyklých pro toto období roku. Příští týden má ještě hodně pršet, někde i vydatně. V dalších týdnech bude srážek míň. Vyplývá to z aktuální měsíční prognózy a týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"V následujícím období budou teploty pozvolna stoupat a dostanou se na hodnoty obvyklé pro tuto roční dobu. Celkově bude období od 20. května do 16. června s teplotami kolem dlouhodobého normálu," konstatovali meteorologové.

Nejvíce srážek spadne v příštím týdnu, postupně bude přeháněk, deště a bouřek ubývat. V první polovině června se očekávají srážky průměrné nebo i slabě podprůměrné

Podle předpovědi na příští týden má hodně pršet od pondělí do středy, ojediněle by se hlavně na jihozápadě Čech mohly objevit i vydatné srážky. Teploty nepřekročí dvacítku. Obloha by se měla projasnit ve čtvrtek a pátek, na konci týdne může teploměr vystoupat až ke 24 stupňům, pak se zase trochu ochladí.