New York - Tenistka Barbora Strýcová se rozloučila s dvouhrou na US Open ve třetím kole. Vyrovnaný souboj s patnáctou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie prohrála 3:6 a 6:7. Obhájkyně vítězství na US Open Sloane Stephensová postoupila do osmifinále po výhře 6:3, 6:4 nad bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou.

Ve večerních zápasech budou o osmifinále bojovat předloňská finalistka turnaje Karolína Plíšková s domácí Sofií Keninovou a také kvalifikantka Karolína Muchová. Přemožitelka Španělky Garbiňe Muguruzaové bude hrát s osmnáctou nasazenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Strýcová si prohrála v obou setech s Mertensovou jako první servis. Poté dokázala získat brejk zpět pestrou hrou, častými náběhy k síti i zkrácením za síť. V první sadě ale ztratila podání ještě jednou. Ve druhé už ne a za stavu 6:5 si vypracovala při podání soupeřky tři setboly, ale Belgičanka zahrála pokaždé dobře.

Tie-break druhého setu Strýcová dobře rozehrála. Měla náskok 3:1 a zkusila zahrát útočně servis - síť, ale volej poslala do sítě a hlasitě "zavyla" zklamáním. Pak prohrála čtyři míče v řadě a při prvním mečbolu udělala chybu.

Strýcová má za sebou ve 32 letech nejlepší grandslamovou sezonu. V Austrálii a Paříži došla do osmifinále, v Londýně a New Yorku do 3. kola, které je na US Open jejím maximem.

Stephensová je po výhře nad Azarenkovou v osmifinále US Open

Obhájkyně vítězství na tenisovém US Open Sloane Stephensová postoupila po výhře 6:3, 6:4 nad bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska do osmifinále. Po vyřazení Simony Halepové a Caroline Wozniacké zůstává pětadvacetiletá Američanka nejvýše nasazenou hráčkou na turnaji.

Stephensová porazila Azarenkovou i v třetím letošním zápase po výhrách v Indian Wells a Miami. Jejich dnešní duel byl krátce přerušen vinou deště, kvůli němuž byla zatažena střecha centrálního dvorce Arthura Ashe.

Devětadvacetiletá Azarenková hrála na newyorském grandslamu poprvé od roku 2015 a porodu syna Lea o rok později. V letech 2012 a 2013 na US Open prohrála ve finále se Serenou Williamsovou.

V osmifinále se Stephensová střetne s Belgičankou Elise Mertensovou, přemožitelkou Barbory Strýcové.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Mertensová (15-Belg.) - Strýcová (23-ČR) 6:3, 7:6 (7:4), Stephensová (3-USA) - Azarenková (Běl.) 6:3, 6:4, Sevastovová (19-Lot.) - Makarovová (Rus.) 4:6, 6:1, 6:2.