Strýcovou i obhájkyně deblového titulu čeká boj o finále

Londýn - Barboru Strýcovou v pátek čeká v tenisovém Wimbledonu již druhé semifinále, tentokrát ve čtyřhře. Poté, co ve čtvrtek nezastavila sedminásobnou singlovou šampionku Serenu Williamsovou, zkusí projít do prvního grandslamového finále deblové soutěže po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Před nimi se představí obhájkyně titulu ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

Nasazené dvojky nastoupí na kurtu číslo 1 jako první ve 14:00 SELČ proti kanadsko-čínské dvojici Gabriela Dabrowská, Sü I-fan. Strýcová se Sie Šu-wej budou následně čelit nejvýše nasazeným Tímee Babosové z Maďarska s Kristinou Mladenovicovou z Francie a v případě postupu do finále by Strýcová hrála o post deblové světové jedničky.

"Je to obrovská motivace, ale snažím se na to nemyslet. Nemám to v hlavě, že by mě to ovlivňovalo. Vím to, ale neřeším," řekla Strýcová po prohraném semifinále dvouhry a spěchala se dát fyzicky dohromady. "Tělo už začínám cítit. Zápas bude moc těžký, dost důležitý a já chci parťačce co nejvíc pomoct," dodala.

Centrální kurt bude v pátek vyhrazen dvěma bitvám v mužské dvouhře. Nejprve srbský obhájce trofeje Novak Djokovič nastoupí proti Robertu Bautistovi ze Španělska a po nich se utkají dlouholetí rivalové Španěl Rafael Nadal a Švýcar Roger Federer, který může letos vyhrát Wimbledon již podeváté.

Páteční program (začátky 14:00 SELČ):

Centrální dvorec: semifinále Djokovič (1-Srb.) - Bautista (23-Šp.), Nadal (3-Šp.) - Federer (2-Švýc.).

Kurt č. 1: semifinále čtyřhry žen Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína), Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Mladenovicová, Babosová (1-Fr./Maď.).