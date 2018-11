Praha - "Bára! Bára!" neslo se vzduchem a tenistka Barbora Strýcová si slastně vychutnávala okamžiky slávy. Zasloužila si ovace po výhře nad Američankou Sofií Keninovou, díky níž získala pro český tým první bod ve finále Fed Cupu, v němž se loučí s reprezentační kariérou.

Po využitém mečbolu zvedla Strýcová ruce do vzduchu a zaklonila hlavu. "To je nejvíc. Pro takový moment trénuju a hraju. Když se to povede, je emoce taková, že ani nejde popsat. První si řeknu: Uf, mám to. Po pěti sekundách si uvědomím, že je něco neuvěřitelného, jak lidi řvou moje jméno. To mi bude chybět," řekla.

Ve 32 letech oznámila dva dny před finále, že má před sebou poslední fedcupový víkend. O to větší prožívala emoce. "V podstatě jsem nespala. Tři hoďky jsem si dala, ale takové ty převalovačky. Všechno mi šrotovalo v hlavě a měla jsem trochu obavu, abych zahrála aspoň sama pro sebe dobrý zápas."

Málem se dojala při rozhovoru s trenérem Davidem Kotyzou před zápasem. Slzy neudržela při slavnostním zahájení a za zvuků české hymny. "Ztratila jsem se tam. Byla jsem z toho vyjukaná. Uvědomila jsem si, co jsem všechno prožila a myslela si, že mi to pomůže, že se to ze mě dostane a zvládla jsem to," řekla Strýcová.

V prvním setu Keninové sice dvakrát vzala podání, ale o výhodu vždy přišla. V tie-breaku pak sadu ztratila a paradoxně jí to pomohlo. "Uvolnila jsem se, snažila se doběhnout a vybojovat každý míč. Rvát se do konce," řekla a zápas otočila. Za dvě a tři čtvrtě hodiny slavila výhru. "Jsem extrémně šťastná," ulevila si.

Podobné emoce v tenisové kariéře neprožila. "Asi ne," přikývla plzeňská rodačka. Opakovaně děkovala vyprodané hale, v které pro ni "dýchala" většina ze čtrnácti a půl tisíce diváků. "Moc si vážím, jací jsou a jak nás podporují každý Fed Cup a jezdí s námi po celém světě. Lidi mě hrozně ženou dopředu, pomáhají, nedovolují mi tam dělat zmetky. Nikdy jsem nehrála před větším kotlem," děkovala Strýcová.

Ještě se na kurt může dostat v neděli. Teoreticky by měla hrát v souboji dvojek, ale už může být rozhodnuto, nebo ji může nahradit Petra Kvitová. "Já bych chtěla, aby bylo rozhodnuto. Ale když mě kapitán nasadí, budu připravena," ujistila.

Pokud už si nezahraje, rozloučí se se soutěží vyhraným zápasem. A skvělou finálovou bilancí 4:0 ze dvou čtyřher a dvou dvouher. "Na jednu stranu je smutné, že něco končí, na druhou jsem toho zažila tolik. Nikdy na Fed Cup nezapomenu. Bylo to výjimečné," řekla Strýcová, která měla v reprezentaci premiéru v 16 letech. "Od té doby jsem se vypracovala celkem dobře."

Její individuální kariéra nekončí. Výhra nad soupeřkou mladší o třináct let ukazuje, že ještě nemusí být na okruhu WTA jen do počtu. "Je super vidět, že mám kondici a jsem konkurenceschopná. Je to motivace k tomu, že na to pořád ještě mám. Jsem schopná je porážet. Ukázka i toho, že správně trénuju," usmála se.