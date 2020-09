Strýcová v Paříži postoupila, Bouzková a Macháč končí

Paříž - Tenistka Barbora Strýcová se stala prvním českým zástupcem ve druhém kole letošního antukového Roland Garros. Dvaatřicátá nasazená hráčka pařížského grandslamu porazila Američanku Varvaru Lepchenkovou 7:5 a 6:2. Se soutěží se dnes v prvním kole rozloučili Marie Bouzková a Tomáš Macháč.

Bouzková v chladných podmínkách prohrála s Estonkou Kaiou Kanepiovou 6:4, 4:6 a 2:6. Kvalifikant Macháč při grandslamové premiéře potrápil Taylora Fritze a s 27. nasazeným Američanem prohrál 5:7, 6:7, 6:1, 6:2 a 3:6.

Strýcová vydřela v duelu s hráčkou z kvalifikace Lepchenkovou výhru za dvě hodiny a čtyři minuty. Úvodní zápas dvouhry na Roland Garros vyhrála při čtrnácté účasti teprve popáté. Ve druhém kole může narazit na krajanku Barboru Krejčíkovou, která začala zápas se Srbkou Ninou Stojanovičovou.

Svěřenec Daniela Vacka Macháč ukázal v utkání odvahu zahrát vítězný míč i cit při volejích či zkrácení. Nevzdával se, třeba ve druhé sadě odvrátil za stavu 4:5 šest brejkbolů a vynutil si tie-break, ale v něm prohrál 2:7. Třetí a čtvrtý set zvládl perfektně, jenže v rozhodující sadě ztrácel rychle 0:4 a obrat už nezvládl. Při druhém mečbolu napálil Fritz eso a zápas skončil po třech hodinách a 39 minutách.

Postup si zajistila jedna z favoritek Viktoria Azarenková z Běloruska. Finalistka letošního US Open se zprvu zlobila, že musí v chladu a zimě čekat, než se rozhodne, zda bude zápas pokračovat. "Já žiju na Floridě a jsem zvyklá na teplo. Nebudeme tady sedět jako kachny," řekla a odešla za stavu 2:1 v prvním setu do šatny. Po návratu proti Dance Koviničové z Černé Hory dominovala a vyhrála 6:1, 6:2.

O první překvapení se postaral devatenáctiletý Jannik Sinner. Ital při debutu v turnaji vyřadil pod novou zatahovací střechou na centrkurtu Philippa Chatriera jedenáctého nasazeného Davida Goffina z Belgie 7:5, 6:0 a 6:3.

Výsledky grandslamového turnaje French Open

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Fritz (27-USA) - Macháč (ČR) 7:5, 7:6 (7:2), Sinner (It.) - Goffin (11-Belg.) 7:5, 6:0, 6:3, 1:6, 2:6, 6:3, Isner (21-USA) - Benchetrit (Fr.) 6:4, 6:1, 6:3, Paire (23-Fr.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:5, 6:4, 6:4, Gombos (SR) - Čorič (24-Chorv.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:4, Cecchinato (It.) - De Minaur (25-Austr.) 7:6 (11:9), Nišikori (Jap.) - Evans (32-Brit.) 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, Bonzi (Fr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:4, 4:6, 6:4, Korda (USA) - Seppi (It.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:3, Travaglia (It.) - Andújar (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4, Coria (Arg.) - Jung (Tchaj-wan) 7:5, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), Koepfer (Něm.) - Hoang (Fr.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:1, Rodionov (Rak.) - Chardy (Fr.) 3:6, 4:6, 7:6 (8:6), 6:4, 10:8, Albot (Mold.) - Thompson (Austr.) 6:2, 6:4, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (32-ČR) - Lepchenková (USA) 7:5, 6:2, Kanepiová (Est.) - Bouzková (ČR) 4:6, 6:4, 6:2, Halepová (1-Rum.) - Sorribesová (Šp.) 6:4, 6:0, Azarenková (10-Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6:1, 6:2, Garciaová (Fr.) - Kontaveitová (17-Est.) 6:4, 3:6, 6:4, Sakkariová (20-Řec.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:0, 7:5, Alexandrovová (27-Rus.) - Inglisová (Austr.) 6:3, 6:3, Rachimovová (Rus.) - Rogersová (USA) 6:2, 6:3, Sharmaová (Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6:3, 2:6, 7:5, Sasnovičová (Běl.) - Friedsamová (Něm.) 6:2, 2:6, 6:3, Schmiedlová (SR) - V. Williamsová (USA) 6:4, 6:4, Trevisanová (It.) - Giorgiová (It.) 7:5, 3:0 skreč, Beguová (Rum.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 4:6, 6:3.