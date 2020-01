Strýcová titul v deblu nezískala, Djokoviče vyzve Thiem

Melbourne - Tenistka Barbora Strýcová deblový titul na Australian Open nezískala. S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej jako turnajové jedničky prohrály ve finále v Rod Laver Areně s druhým nasazeným maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová 2:6 a 1:6. Rakušan Dominic Thiem v semifinále porazil 3:6, 6:4, 7:6 a 7:6 Němce Alexandera Zvereva a je potřetí ve finále grandslamu. V něm vyzve obhájce trofeje a celkově sedminásobného vítěze Australian Open Novaka Djokoviče ze Srbska. Barbora Krejčíková si znovu po roce zahraje o titul ve smíšené čtyřhře.

Česká tenistka v pondělí přijde o pozici deblové světové jedničky, kterou s krátkou pauzou drží od triumfu na trávě v All England Clubu. V čele žebříčku ji vystřídá spoluhráčka Sie Šu-wej, jež se na trůn vrátí skoro po šesti letech.

Poslední českou vítězkou čtyřhry v Melbourne zůstává Lucie Šafářová, která uspěla před třemi lety s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Třiatřicetileté Strýcové finále nevyšlo. Ani jednou ze čtyř příležitostí si neudržela servis a více než jindy chybovala na síti i při returnech. Sie Šu-wej přišla o servis dvakrát a jednoznačné finále skončilo po hodině a dvanácti minutách. Mladenovicové s Babosovou podlehly stejně hladce jako loni ve finále Turnaje mistryň.

"Udělaly jste v utkání tak čtyři chyby, takže to pro nás bylo dost obtížné," gratulovala Strýcová při ceremoniálu soupeřkám. "Před osmnácti lety jsem tady hrála, myslím na sedmičce, finále juniorek a jsem tady pořád. Do Austrálie jezdím moc ráda, je to skvělá země," řekla vítězka dvouhry juniorky Australian Open z let 2002 a 2003

"Vůbec jsme se do zápasu nemohly dostat. Soupeřky byly od začátku ve všech aspektech lepší. Nedělaly chyby, výborně servírovaly a obzvlášť dobře returnovaly," řekla Strýcová Radiožurnálu a serveru Tenisový svět v Melbourne.

Babosové a Mladenovicové se na Australian Open nadmíru daří. Předloni zde získaly první společný grandslamový titul a loni prohrály až ve finále.

Thiem udolal Zvereva a vyzve ve finále Djokoviče

Rakušan Dominic Thiem v semifinále porazil 3:6, 6:4, 7:6 a 7:6 Němce Alexandera Zvereva a je potřetí ve finále grandslamu. Loni a předloni hrál o titul na Roland Garros, ale pokaždé prohrál s antukovým králem Rafaelem Nadalem. Tentokrát v boji o titul vyzve obhájce trofeje a celkově sedminásobného vítěze Australian Open Novaka Djokoviče ze Srbska.

Pátý hráč světa Thiem po čtvrtfinálové výhře nad světovou jedničkou Nadalem nevstoupil do semifinále dobře a první set ztratil 3:6. "Nebylo to nic jednoduchého se zotavit, s Nadalem jsem hrál přes čtyři hodiny, každá výměna byla intenzivní a dlouhá. V první sadě jsem měl nějaké problémy, tolik se mi nedařilo," uznal Thiem v rozhovoru na kurtu.

Pak se ale dostal do zápasu, ve druhé sadě dvaadvacetiletému Zverevovi dvakrát sebral podání a srovnal krok. Další dvě sady dospěly do tie-breaku a Thiem v nich navázal na tři úspěšné zkrácené hry ze zápasu s Nadalem. Znovu v nich předváděl svůj nejlepší tenis a obě získal pro sebe. "Myslím si, že tie-breaky jsou vždycky 50 na 50. Pro mě bylo strašně důležité, že jsem měl dobré starty do obou zkrácených her, rychle jsem vedl 3:0 a to mi dodalo sebevědomí," líčil Thiem.

Díky lepším koncovkám poprvé postoupil do grandslamového finále mimo pařížskou antuku a je prvním Rakušanem ve finále Australian Open. "Byl to neuvěřitelný zápas, byla to bitva. Bylo strašně těžké proti němu hrát, proti těm jeho prvním servisům. Jsem strašně šťastný," svěřil se.

Naopak Zverev kvůli porážce nepřidá dalších 10.000 dolarů na obnovu hostitelské země po rozsáhlých ničivých požárech. V případě triumfu Němec plánoval věnovat Australanům celou prémii 4,12 milionu.

Thiem v utkání s Djokovičem nebude favoritem, ale hvězdného srbského tenistu už čtyřikrát z deseti vzájemných zápasů porazil. Vyhrál i poslední dva duely - v semifinále loňského Roland Garros a v základní skupině Turnaje mistrů.

Na Australian Open ale nikdo nezískal více titulů než Djokovič. Na straně dvaatřicetiletého Srba budou zkušenosti z velkých zápasů. V neděli bude usilovat o sedmnáctý grandslamový titul. Naopak šestadvacetiletý Thiem do letoška v Melbourne nepřešel přes čtvrté kolo. "Já se na ten zápas hodně těším a udělám všechno pro to, abych Djokoviče potrápil," dodal čerstvý finalista.

Krejčíková je znovu ve finále smíšené čtyřhry

Barbora Krejčíková si po roce znovu zahraje na grandslamovém Australian Open o titul ve smíšené čtyřhře. Loňská vítězka mixu s Američanem Rajeevem Ramem letos vytvořila dvojici s Chorvatem Nikolou Mektičem a v dnešním semifinále porazili za hodinu a čtvrt třetí nasazený kanadsko-finský pár Gabriela Dabrowská, Henri Kontinen 3:6, 6:3 a 10:5 v super tie-breaku.

V sobotním finále se Krejčíková s Mektičem utkají s americko-britskou dvojicí Bethanie Matteková-Sandsová, Jamie Murray, loňskými vítězi US Open.

Krejčíková se může stát první hráčkou po 31 letech, která v Melbourne obhájí titul v mixu. Navázala by na svoji bývalou trenérku, před třemi lety zesnulou Janu Novotnou, která zde uspěla v letech 1988 a 1989 s Američanem Jimem Pughem.

Pátí nasazení Krejčíková a Mektič přišli v semifinále, jež se na centrkurtu Roda Lavera hrálo kvůli velkému horku pod zataženou střechou, v prvním setu o podání ve druhé hře a brejk už zpět nezískali. Velkou šanci sice měli za stavu 3:5, kdy vedli při Kontinenově servisu 40:0, ale ani jeden ze čtyř brejkbolů nevyužili a úvodní sadu ztratili.

Ve druhém setu se zlepšili a hráli agresivněji na síti. Po dvojchybě Dabrowské odskočili na 5:3 a Mektič sadu dopodával. V super tie-breaku šli rychle do vedení a při mečbolu poslal Kontinen return servisu Krejčíkové jen do sítě.

"Jsem super šťastná, že jsem zase ve finále. Byla to dlouhá cesta a mám radost, že jsem si zase zahrála na tomhle kurtu, kterým prošlo tolik legend. Je to splněný sen a děkuji Nikolovi, že se mnou hraje," řekla na kurtu Krejčíková.

Na letošním Australian Open odehrála s dvouhrou a čtyřhrou už čtrnáctý zápas. "Už jsem tak unavená, že ani nemám sílu být nervózní," řekla čtyřiadvacetiletá Krejčíková serveru Tenisový svět a Radiožurnálu v Austrálii a doplnila: "Nicméně uvidíme. Titul je krůček od nás, a tak ve finále už asi nervózní budu."

Krejčíková má na dosah čtvrtý grandslamový vavřín. Vedle loňského mixu vyhrála předloni s Kateřinou Siniakovou čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Thiem (5-Rak.) - A. Zverev (7-Něm.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Mladenovicová, Babosová (2-Fr./Maď.) - Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) 6:2, 6:1.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Mektič (5-ČR/Chorv.) - Dabrowská, Kontinen (3-Kan./Fin.) 3:6, 6:3, 10:5, Matteková-Sandsová, J. Murray (USA/Brit.) - Sharmaová, Smith (Austr.) 6:3, 7:6 (7:4).

Junioři:

Čtyřhra - finále:

Ionel, Riedi (5-Rum./Švýc.) - Lorens, Ozolinš (6-Pol./Lot.) 6:7 (8:10), 7:5, 10:4.

Juniorky:

Čtyřhra - finále:

Ealaová, Nugrohová (4-Fil./Indon.) - Falknerová, Mutavdzicová (Slovin./Brit.) 6:1, 6:2.