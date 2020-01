Strýcová titul v deblu nezískala, Djokoviče vyzve Thiem

Melbourne - Tenistka Barbora Strýcová deblový titul na Australian Open nezískala. S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej jako turnajové jedničky prohrály ve finále v Rod Laver Areně s druhým nasazeným maďarsko-francouzským párem Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová 2:6 a 1:6. Rakušan Dominic Thiem v semifinále porazil 3:6, 6:4, 7:6 a 7:6 Němce Alexandera Zvereva a je potřetí ve finále grandslamu. V něm vyzve obhájce trofeje a celkově sedminásobného vítěze Australian Open Novaka Djokoviče ze Srbska. Barbora Krejčíková si znovu po roce zahraje o titul ve smíšené čtyřhře.

Česká tenistka v pondělí přijde o pozici deblové světové jedničky, kterou s krátkou pauzou drží od triumfu na trávě v All England Clubu. V čele žebříčku ji vystřídá spoluhráčka Sie Šu-wej, jež se na trůn vrátí skoro po šesti letech.

Poslední českou vítězkou čtyřhry v Melbourne zůstává Lucie Šafářová, která uspěla před třemi lety s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Třiatřicetileté Strýcové finále nevyšlo. Ani jednou ze čtyř příležitostí si neudržela servis a více než jindy chybovala na síti i při returnech. Sie Šu-wej přišla o servis dvakrát a jednoznačné finále skončilo po hodině a dvanácti minutách. Mladenovicové s Babosovou podlehly stejně hladce jako loni ve finále Turnaje mistryň.

"Udělaly jste v utkání tak čtyři chyby, takže to pro nás bylo dost obtížné," gratulovala Strýcová při ceremoniálu soupeřkám. "Před osmnácti lety jsem tady hrála, myslím na sedmičce, finále juniorek a jsem tady pořád. Do Austrálie jezdím moc ráda, je to skvělá země," řekla vítězka dvouhry juniorky Australian Open z let 2002 a 2003

"Vůbec jsme se do zápasu nemohly dostat. Soupeřky byly od začátku ve všech aspektech lepší. Nedělaly chyby, výborně servírovaly a obzvlášť dobře returnovaly," řekla Strýcová Radiožurnálu a serveru Tenisový svět v Melbourne.

Babosové a Mladenovicové se na Australian Open nadmíru daří. Předloni zde získaly první společný grandslamový titul a loni prohrály až ve finále.

Thiem udolal Zvereva a vyzve ve finále Djokoviče

Rakušan Dominic Thiem v semifinále tenisového Australian Open porazil 3:6, 6:4, 7:6 a 7:6 Němce Alexandera Zvereva a je potřetí ve finále grandslamu. Loni a předloni hrál o titul na Roland Garros, ale pokaždé prohrál s antukovým králem Rafaelem Nadalem. Tentokrát v boji o titul vyzve obhájce trofeje a celkově sedminásobného vítěze Australian Open Novaka Djokoviče ze Srbska.

Pátý hráč světa Thiem po čtvrtfinálové výhře nad světovou jedničkou Nadalem nevstoupil do semifinále dobře a první set ztratil 3:6. Ve druhé sadě ale dvaadvacetiletému Zverevovi dvakrát sebral podání a srovnal krok. Další dvě sady dospěly do tie-breaku a Thiem v nich navázal na tři úspěšné zkrácené hry ze zápasu s Nadalem. Obě získal pro sebe a postoupil do prvního grandslamového finále mimo pařížskou antuku.

V zápase s Djokovičem nebude favoritem, ale hvězdného srbského tenistu už čtyřikrát z deseti vzájemných zápasů porazil. Vyhrál i poslední dva duely - v semifinále loňského Roland Garros a v základní skupině Turnaje mistrů.

Krejčíková je znovu ve finále smíšené čtyřhry

Barbora Krejčíková si po roce znovu zahraje na grandslamovém Australian Open o titul ve smíšené čtyřhře. Loňská vítězka mixu s Američanem Rajeevem Ramem letos vytvořila dvojici s Chorvatem Nikolou Mektičem a v dnešním semifinále porazili za hodinu a čtvrt třetí nasazený kanadsko-finský pár Gabriela Dabrowská, Henri Kontinen 3:6, 6:3 a 10:5 v super tie-breaku.

V sobotním finále se Krejčíková s Mektičem utkají s americko-britskou dvojicí Bethanie Matteková-Sandsová, Jamie Murray, loňskými vítězi US Open.

Krejčíková se může stát první hráčkou po 31 letech, která v Melbourne obhájí titul v mixu. Navázala by na svoji bývalou trenérku, před třemi lety zesnulou Janu Novotnou, která zde uspěla v letech 1988 a 1989 s Američanem Jimem Pughem.

Pátí nasazení Krejčíková a Mektič přišli v semifinále, jež se na centrkurtu Roda Lavera hrálo kvůli velkému horku pod zataženou střechou, v prvním setu o podání ve druhé hře a brejk už zpět nezískali. Velkou šanci sice měli za stavu 3:5, kdy vedli při Kontinenově servisu 40:0, ale ani jeden ze čtyř brejkbolů nevyužili a úvodní sadu ztratili.

Ve druhém setu se zlepšili a hráli agresivněji na síti. Po dvojchybě Dabrowské odskočili na 5:3 a Mektič sadu dopodával. V super tie-breaku šli rychle do vedení a při mečbolu poslal Kontinen return servisu Krejčíkové jen do sítě.

"Jsem super šťastná, že jsem zase ve finále. Byla to dlouhá cesta a mám radost, že jsem si zase zahrála na tomhle kurtu, kterým prošlo tolik legend. Je to splněný sen a děkuji Nikolovi, že se mnou hraje," řekla na kurtu Krejčíková.

Na letošním Australian Open odehrála s dvouhrou a čtyřhrou už čtrnáctý zápas. "Už jsem tak unavená, že ani nemám sílu být nervózní," řekla čtyřiadvacetiletá Krejčíková serveru Tenisový svět a Radiožurnálu v Austrálii a doplnila: "Nicméně uvidíme. Titul je krůček od nás, a tak ve finále už asi nervózní budu."

Krejčíková má na dosah čtvrtý grandslamový vavřín. Vedle loňského mixu vyhrála předloni s Kateřinou Siniakovou čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Thiem (5-Rak.) - A. Zverev (7-Něm.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Mladenovicová, Babosová (2-Fr./Maď.) - Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) 6:2, 6:1.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Mektič (5-ČR/Chorv.) - Dabrowská, Kontinen (3-Kan./Fin.) 3:6, 6:3, 10:5, Matteková-Sandsová, J. Murray (USA/Brit.) - Sharmaová, Smith (Austr.) 6:3, 7:6 (7:4).

Junioři:

Čtyřhra - finále:

Ionel, Riedi (5-Rum./Švýc.) - Lorens, Ozolinš (6-Pol./Lot.) 6:7 (8:10), 7:5, 10:4.

Juniorky:

Čtyřhra - finále:

Ealaová, Nugrohová (4-Fil./Indon.) - Falknerová, Mutavdzicová (Slovin./Brit.) 6:1, 6:2.