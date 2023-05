Strýcová si v Římě připsala první výhru od roku 2020, dál jdou i další Češky

Řím - Barbora Strýcová si na druhém turnaji svého rozlučkového turné v Římě připsala po více než dvou a půl letech vítězství ve dvouhře. Sedmatřicetiletá česká tenistka dnes v úvodním kole silně obsazeného antukového turnaje zdolala 6:1, 3:6, 6:3 Marynu Zanevskou z Belgie. V druhém kole jsou také také Linda Nosková, jež postoupila po výhře 4:6, 6:1, 6:4 nad Američankou Shelby Rogersovou, a Markéta Vondroušová, která rovněž ve třech setech zdolala Estonku Kaiu Kanepiovou 6:0, 4:6, 6:2.

Turnaj v Římě je druhou částí krátkodobého návratu Strýcové na kurty po předloňském porodu syna. V dubnu v Madridu se jí ještě na singlovou výhru dosáhnout nepodařilo, i když se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu postoupila do čtvrtfinále čtyřhry, na antuce v areálu Foro Italico se už ale mohla radovat. Bývalá světová jednička ve čtyřhře dnes dosáhla na první výhru od září roku 2020, kdy na odloženém Roland Garros postoupila do 2. kola. Před Madridem hrála naposledy na Australian Open 2021.

Proti 77. hráčce žebříčku získala Strýcová hladce první sadu. Po ní se rodačka z Oděsy pravděpodobně kvůli nevolnosti nechala ošetřit a její hra se následně zvedla. Vybojovala si rozhodující set, v němž navíc Strýcové odskočila do vedení 2:0. Česká tenistka ale předvedla bojovného ducha, který ji zdobil celou kariéru, čtyřmi získanými gamy skóre otočila a náskok už nepustila. Po dvou hodinách hry se mohla radovat z vítězství, k němuž jí jako jeden z prvních "gratuloval" malý syn Vincent.

V druhém kole se Strýcová střetne s devátou nasazenou Marií Sakkariovou z Řecka, jež měla v prvním kole volno. V rámci své rozlučky by plzeňská rodačka měla startovat mimo jiné ve Wimbledonu a na US Open.

Osmnáctiletá Nosková si připsala první letošní výhru na antuce po obratu s Američankou Rogersovou. Mladá Češka musela proti o dvanáct let starší soupeřce dohánět prohraný první set a v rozhodující sadě ztrátu 1:4. Předloňská juniorská vítězka Roland Garros ale poté vyhrála pět gamů po sobě a vybojovala si postup do druhého kola proti sedmnácté nasazené Magdě Linetteové z Polska. Rogersová v Římě nepřešla přes první kolo hlavní soutěže ani při pátém startu.

Vondroušová zvládla proti Kanepiové i třetí vzájemný duel, přestože se celý zápas trápila na podání. Třiadvacetiletá Češka, jež si na zdejším turnaji zahrála v roce 2020 semifinále, získala úvodní set za 26 minut s kanárem. Ve druhém ale od stavu 3:1 vypadla z tempa a o 14 let starší soupeřka vyrovnala. Třetí sadu utkání, v němž nasbírala celkem 13 dvojchyb, pak sokolovská rodačka vybojovala 6:2. O postup do 3. kola se utká s bývalou šampionkou US Open Biancou Andreescuovou z Kanady.

Turnaj mužů a žen v Římě

(antuka, dotace ženy 3,572.618 eur):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (ČR) - Zanevská (Belg.) 6:1, 3:6, 6:3, Nosková (ČR) - Rogersová (USA) 4:6, 6:1, 6:4, Vondroušová (ČR) - Kanepiová (Est.) 6:0, 4:6, 6:2, Blinkovová (Rus.) - Šarífová (Egypt) 2:6, 6:2, 6:3, Wang Si-jü (Čína) - Stefaninová (It.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), Párrizasová (Šp.) - Niemeierová (Něm.) 4:6, 6:4, 6:2.