Strýcová si domácí turnaj WTA užívá a po dovolené válí

Praha - Za jeden z nejlepších turnajů považuje tenistka Barbora Strýcová pražský podnik ve Stromovce. I dnes si užívala podporu téměř zaplněných tribun a výhrou v 1. kole potvrdila, že po dovolené na Jamajce válí.

Strýcová se loni v listopadu při triumfu ve finále nad Američankami rozloučila s fedcupovou reprezentací. Proto je pro ni účast na J&T Banka Prague Open letos jedinou šancí, jak se ukázat českým fanouškům. "A cítit jejich podporu, atmosféru. Jsou pro mě hrozně důležití a užívám si to. Tenhle turnaj je pro mě jeden z nejlepších a cítím se tu hrozně dobře," uvedla po výhře nad Němkou Monou Barthelovou.

Její slova dokládá fakt, že ve Stromovce nechyběla od povýšení turnaje na okruh WTA ani jednou a hraje zde popáté v řadě. Kolikrát ještě? "Nevím. Může to být desetkrát, no to určitě ne, ale třeba třikrát. Nebo naposledy," prohlásila.

Letošní sezonu může rozdělit na dvě části - před a po dovolené. Na začátku roku se podle svých slov ještě cítila emočně a fyzicky vyčerpaná z Fed Cupu. "Bylo to krásné, ale náročné a vydala jsem se úplně ze všeho," řekla Strýcová.

Na úvodních šesti turnajích sezony vyhrála jen čtyři zápasy dvouhry. Po turnaji v Miami poprvé v rozehrané sezoně odložila raketu a měla volno. "Říkala jsem si: ty jo, uprostřed sezony na dovolenou. Ale na starý kolena mi to pomohlo," uvedla. S rodinou slavila na Jamajce své třiatřicetiny a především šedesátiny matky.

"Vyváděli jsme různé věci," řekl Strýcová. Třeba skákala z asi pěti metrů do vody. "Ze světa tenisu jsem se zase dostala k rodině. Po spoustě let jsme byli spolu dohromady, nemyslela jsem na forhend bekhend, ale kam jít na výlet."

Po návratu absolvovala desetidenní přípravu na antuce. A minulý týden v Istanbulu třikrát vyhrála a došla do semifinále. "Bylo důležité, že jsem ty zápasy zvládla. Bylo to, dá se říci, startující," řekla Strýcová. Nyní přidala další vítězný duel.

Nejdále v Praze došla předloni do semifinále. "Když se mi všechno sejde, můžu zahrát dobrý turnaj. Nic extra mě nebolí a fyzicky se cítím dobře."