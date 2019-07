Strýcová si dala Wimbledon za cíl a vítězí sama nad sebou

Londýn - Na svém nejoblíbenějším turnaji a povrchu se tenistka Barbora Strýcová překonává. Ve slavném Wimbledonu na trávě vítězí nad soupeřkami a podle svých slov i sama nad sebou. Ve svém třiapadesátém představení na grandslamu se totiž poprvé dostala ve dvouhře do semifinále.

Strýcová dnes ve čtvrtfinále v All England Clubu porazila domácí Johannu Kontaovou 7:6, 6:1 a ve 33 letech je nejstarší hráčkou v open éře, která bude debutovat v grandslamovém semifinále. "To byl vždycky můj sen, vždycky jsem chtěla hrát dobře právě tady a je neuvěřitelné, že jsem to teď dokázala," uvedla.

Na začátku roku si stanovila, že Wimbledon bude cílem sezony. "Je to turnaj, který mám nejradši," vysvětlila. Speciální přípravu ale směrem k londýnské trávě žádnou nepodstoupila. "Měla jsem vzadu v hlavě, že tady chci předvést svůj nejlepší výkon, že tady chci naladit tu nejlepší formu. A to se evidentně podařilo."

Dvouhru ve Wimbledonu hraje pošestnácté. Před pěti lety zde prohrála čtvrtfinále s krajankou Petrou Kvitovou. Tentokrát si v boji o semifinále vedla lépe. "Nebyla jsem plná takového: waaaau. Byla jsem koncentrovaná na to, co mám dělat. Teď jsem tam šla jako mnohem zkušenější hráčka," porovnávala plzeňská rodačka.

Hlavní soutěže na grandslamech objíždí od roku 2003. Šestnáct let čekala na takový moment. Občas mohla soupeřkám i závidět, třeba Marii Šarapovové, kterou v roce 2002 porazila ve finále juniorky na Australian Open a Ruska o dva roky později vyhrála Wimbledon mezi ženami. "Někdy jsem si říkala, kéž bych někdy taky takhle mohla hrát. Nezáviděla jsem ale, pořád jsem sama sobě věřila, že i já tohle v sobě mám a někdy se mi to povede prodat. Spoustukrát se mi to nepovedlo, teď to jde," řekla.

Na kurtu se dřív často nechávala unést emocemi. V poslední době se ale mnohem více ovládá a ve Wimbledonu prý vítězí sama nad sebou. "Naplňuju, na čem jsem léta pracovala. A proč? Jsou to mini věci, které dělají ohromné věci. Fakt se tu cítím skvěle, jdu na zápasy taková uklidněná a pokaždé se těším," vyznala se.

Stále se snaží příliš neradovat. Nechtěla juchat po osmifinále a stejně s nadhledem se snaží brát i postup do semifinále. "Pocit je to hezký, mám radost, ale nejásám: Joooo, skvělý! A tak to má být. Až dohraju poslední balón, bude čas na juchání."

Pomáhá jí dál i čtyřhra. Ani ne hodinu po výhře nad Kontaovou šla znovu na kurt a ve třetím kole debla s Tchajwankou Sie Šu-wej také uspěly. "Ještě jsem si proto ani neměla čas uvědomit, že jsem v semifinále. Ale jsem na sebe hrdá," řekla Strýcová.

Utkání s Britkou nezačala dobře. Dolehla na ni atmosféra posvátného centrálního dvorce. "Při nástupu jsem slyšela každý zvuk, spadnutí špendlíku na zem. Popadla mě nervozita. Páni, jsem tady, ve čtvrtfinále Wimbledonu proti holce z Anglie," řekla, proč prohrávala 1:4, ale set otočila a získala sebedůvěru. Ve druhém setu soupeřku rozložila a za stavu 5:1 duel dopodávala. "Byla jsem úplně klidná, ve své zóně. Necítila jsem stres, což je divné. Ale myslím, že je to fajn," usmála se Strýcová.

Ve středu má před sebou čtvrtfinále čtyřhry, což bude příprava na semifinále. V něm se ve čtvrtek střetne se sedminásobnou vítězkou londýnského turnaje Serenou Williamsovou z USA. "Když bude mít Serena svůj den, porazí kohokoliv a nedá mi vůbec žádnou šanci. Ale takových dnů už má míň než dřív. Myslím, že hraju dobrý tenis, což jsem předvedla v posledních dvou zápasech. Půjdu na kurt a nebudu se bát, že hraju proti Sereně. Budu se držet své hry a udělám maximum," řekla.