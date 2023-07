Strýcová se po triumfu ve Wimbledonu přemluvit nenechá, skončí po US Open

Praha - Tenistka Barbora Strýcová je navzdory triumfu ve wimbledonské čtyřhře rozhodnutá, že ukončí kariéru v září po grandslamovém US Open. Přemluvit se k pokračování nenechá. Novinářům dnes na tiskové konferenci řekla, že vítězství s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej v sobě ještě nezpracovala. Po finálovém duelu stihla v Londýně závěr bálu šampionů, trofej jí dorazí do Česka v příštích dnech. Ukáže ji také před turnajem Livesport Prague Open, kde se bude loučit s domácími fanoušky.

"Po vítězství ve Wimbledonu mi problesklo hlavou, jestli teď není správný moment skončit, protože líp už to nejde. Jsem ale člověk, který když si dá nějaký plán, tak ho chce splnit. A plán zněl, že budu hrát poslední turnaj US Open," uvedla Strýcová. "Tajně jsem si přála ve Wimbledonu uspět, protože to je nejdůležitější turnaj a vždy bude. Toužila jsem, aby se mi povedl. Nyní mám pohár, ale s tenisem se jdu loučit na US Open. Chci to dodržet. Chci to 'Ahoj, tenise' říct tam," doplnila.

Sedmatřicetiletou rodačku z Plzně, která se vrátila na soutěžní kurty v rámci rozlučkového turné letos v dubnu, přemlouval před tiskovou konferencí k pokračování i předseda svazu Ivo Kaderka. Pro Strýcovou má ale přednost syn Vincent. "Jsem rozhodnutá, že končím. Je to nádherné, co se nám povedlo. Stojí za tím ale strašně moc dřiny. Nemám chůvy, mám babičku, mámu, tchýni, které mi hrozně pomáhají. Vidina, že bych pokračovala v tomhle tempu dál, je nepředstavitelná," podotkla.

Strýcová navázala ve Wimbledonu se Sie Šu-wej na společný triumf z roku 2019. "Kdyby mi někdo tou dobou řekl, že o čtyři roky poté budu mít syna, vrátím se a vyhraju znovu Wimbledon, tak bych mu nevěřila. Možná tomu nevěřím ani teď," líčila pobaveně Strýcová. "Spojilo se to, co jsme měly se Šu-wej v roce 2019. Rády hrajeme na trávě a je to náš nejoblíbenější povrch. Někdy to tak je, že přijedete na místo a ten pocit se vám vrátí. Zápas od zápasu bylo vidět, jak se zlepšujeme a začínáme se doplňovat," hodnotila.

Po utkání navštívila závěrečnou část bálu šampionů, doplatila ale na pozdější konec svého zápasu. "Nestihla jsem skoro vůbec nic. Odcházely jsme na ples ve čtvrt na dvanáct a ten končil ve dvanáct. Šla jsem i bez umyté hlavy, ale na tu chvíli jsem to chtěla stihnout. Byly jsme tam půl hodiny, vyslechly si proslov Markéty (Vondroušové) a Carlose (Alcaraze)," řekla a ocenila početnou českou účast. Vedle vítězky dvouhry Vondroušové nechyběli ani junioři Jakub Filip, Laura Samsonová a Alena Kovačková, kteří uspěli ve čtyřhře. "Na to, jak jsme malá země, je to obrovský úspěch," uvedla.

Z Londýna si nic většího neodvezla. Na památku si ale schová obálku a pozvánku na bál šampionů. Vítězná trofej jí dorazí v příštích dnech, neboť na ni organizátoři ještě nestihli vyrýt jména šampionek.

"Všechny trofeje jsou jinak u mých rodičů. Raději je dávám k nim. Vím, že je to tam pohromadě a vždy se na to ráda jezdím podívat. Je to v jedné místnosti na poličce, kde jsou nasazené vedle sebe. Ty dva Wimbledony k sobě také dám," doplnila Strýcová. Pohár ukáže i v areálu tenisové Sparty 30. července před startem hlavní části turnaje kategorie WTA.

V pražské Stromovce se bude loučit s domácími fanoušky. "Budu ráda, když lidi přijdou a naplníme ten kurt. V Praze jsem vždycky hrála ráda. Musíte ale také vědět, v kolik hodin mě dát, aby nebyli lidé v práci," žertovala s narážkou na program soutěže.

Výsledky z Wimbledonu jí dodaly sebevědomí. "Těším se na to. Musím nabrat síly a dát se dohromady. Pojedu trochu na vlně, že to sebevědomí mám a věřím si. Uvědomila jsem si, že hraju dobrý tenis, a myslím, že pár zápasů mohu vyhrát. Budou tu startovat výborné hráčky, tak uvidíme, koho dostanu do prvního kola. Nechám tam vše," dodala Strýcová.