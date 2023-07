Strýcová postoupila ve Wimbledonu do 2. kola, Martincová a Fruhvirtová dohrály

Londýn - Sedmatřicetiletá Barbora Strýcová postoupila při svém rozlučkovém turné do 2. kola Wimbledonu. Belgickou tenistku Marynu Zanevskou porazila 6:1, 7:5. Neuspěla naopak Tereza Martincová, která prohrála s Argentinkou Nadiou Podoroskou 6:3, 6:7, 4:6. Kvůli zranění levé nohy odstoupila debutantka Linda Fruhvirtová, jež duel s Chorvatkou Petrou Martičovou vzdala za stavu 5:7, 7:6, 1:4.

Strýcová se vrátila do Wimbledonu poprvé od triumfu ve čtyřhře v roce 2019, kdy se dostala také do semifinále singlu. Bývalá světová jednička v deblu hrála naposledy grandslam na Australian Open 2021. Do hlavní soutěže v All England Clubu se 623. hráčka světa dostala po mateřské pauze díky chráněnému žebříčku.

Zápas proti proti 88. hráčce světa Zanevské začala Strýcová výborně a vedla 3:0. O osm let mladší soupeřce nedovolila v prvním setu jediný brejkbol a vyhrála jej za 25 minut.

V šesté hře druhého setu Belgičanka získala brejk a utekla do vedení 5:2. Strýcová si nechala ošetřit pravou nohu a po pauze se jí podařil obrat. Odvrátila setbol, vyhrála dalších pět her za sebou a závěrečných 15 míčků po sobě. V utkání si pomohla si pěti esy a zahrála 19 vítězných míčů. V dalším utkání narazí na turnajovou třiadvacítku Polku Magdu Linetteovou, nebo Švýcarku Jil Teichmannovou.

Martincová vypadla v 1. kole grandslamu pošesté za sebou. Proti Podoroské se sice ujala vedení, druhý set ale prohrála ve zkrácené hře 5:7 a Argentinka si vynutila pokračování. Rozhodující moment přišel v pátém gamu třetí sady, kdy Podoroská získala další brejk a duel doservírovala. Argentinka vyhrála i přes 42 nevynucených chyb, na vítězné údery porazila Martincovou 32:17.

Bojovný výkon předvedla při debutu v hlavní soutěži Linda Fruhvirtová. Osmnáctiletá rodačka z Prahy prohrála s Martičovou první set, duel však nevzdala a s turnajovou třicítkou držela dál krok. Ve zkrácené hře druhé sady si po pádu za stavu 6:4 poranila levou nohu. Přestože po zdravotní pauze pokračovala a tie-break dopodávala, ve třetím setu už nedokázala Martičové vzdorovat a utkání vzdala. Chorvatka si pomohla 12 esy a 50 vítěznými míči.

Z českých tenistek dnes půjde do akce ještě Markéta Vondroušová, která vyzve Američanku Payton Stearnsovou. Čerstvá vítězka turnaje v Bad Homburgu Kateřina Siniaková narazí na turnajovou čtyřiadvacítku Čeng Čchin-wen z Číny a nasazená dvaatřicítka Marie Bouzková se utká se švýcarskou kvalifikantkou Simonou Waltertovou.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Rubljov (7-Rus.) - Purcell (Austr.) 6:3, 7:5, 6:4, Musetti (14-It.) - Varillas (Peru) 6:3, 6:1, 7:5. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Strýcová (ČR) - Zanevská (Belg.) 6:1, 7:5, Martičová (30-Chorv.) - L. Fruhvirtová (ČR) 7:5, 6:7 (5:7), 4:1 skreč, Podoroská (Arg.) - Martincová (ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, Pegulaová (4-USA) - Davisová (USA) 6:2, 6:7 (8:10), 6:3, Bogdanová (Rum.) - Samsonovová (15-Rus.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:4), Azarenková (19-Běl.) - Jüe Jüan (Čína) 6:4, 5:7, 6:4, Parryová (Fr.) - Dartová (Brit.) 6:7 (4:7), 6:0, 6:4, Bucsaová (Šp.) - Rachimovová (Rus.) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), Parksová (USA) - Friedsamová (Něm.) 6:4, 6:3, V. Kuděrmětovová (Rus.) - Kanepiová (Est.) 7:6 (7:4), 6:4.