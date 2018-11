Praha - Barbora Strýcová vydřela pro české tenistky ve finále Fed Cupu první bod. V zaplněné pražské O2 areně otočila duel se Sofií Keninovou, za dvě a tři čtvrtě hodiny zvítězila 6:7, 6:1 a 6:4 a výběr kapitána Petra Pály vede nad americkými obhájkyněmi titulu 1:0 na zápasy. Ke druhé dnešní dvouhře nastoupí domácí jednička Kateřina Siniaková s Alison Riskeovou.

V neděli jsou na programu zbylé dvě dvouhry a do některé z nich by mohla nastoupit Petra Kvitová, která se potýká s nachlazením, proto dnes do hry nezasáhla. Za případného nerozhodného stavu by o vítězkách rozhodla čtyřhra.

Češky usilují o první výhru nad USA po třiatřiceti letech. V případě triumfu získají stříbrný pohár v soutěži pošesté za osm let a počtvrté v Praze.

Finále tenisového Fed Cupu v Praze (tvrdý povrch):

ČR - USA 1:0 po úvodní dvouhře

Strýcová - Keninová 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.