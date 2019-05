Strýcová po porážce vyhlížela čtyřhru, tam může být jednička

Paříž - Česká tenistka Barbora Strýcová po porážce v prvním kole Roland Garros se Samanthou Stosurovou vyhlížela čtyřhru. Tam má šanci stát se po pařížském grandslamu světovou jedničkou. Aktuálně je na třetím místě za krajankami Kateřinou Siniakovou a Barborou Krejčíkovou, které budou na Roland Garros obhajovat titul.

Strýcová zde loni byla s Andreou Sestini Hlaváčkovou v semifinále. Její parťačka otěhotněla, takže se tentokrát bude pokoušet o úspěch se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, se kterou vyhrála velký turnaj v Madridu. Vnímá svou pozici v deblovém žebříčku a chtěla by se dostat na vrchol. "Je to takovej můj cíl, mám nějaké cíle, kterých chci dosáhnout. Mám celkem velkou obhajobu, budu se snažit žebříček třeba o kousek zlepšit, i když to bude náročné," řekla českým novinářům.

Dvouhra jí po loňském osmifinále tentokrát přinesla zklamání. "Ona hrála na začátku líp než já, já se do toho nemohla dostat, spíš jsem hrála něco, co na ni neplatilo. Pak jsem měla pár šancí ve druhém setu, ale neproměnila jsem je. To mě stálo minimálně ten set," komentovala třiatřicetiletá Strýcová duel s vrstevnicí Stosurovou.

Zkušená Australanka podle ní dnes zahrála dobře. "Hrála tady finále a umí pořád zahrát výborný tenis. Dnes to předvedla, nedala mi nic zadarmo," řekla k jejímu výkonu.

Loni se Strýcové na grandslamech dařilo, letos na obou zatím odehraných turnajích velké čtyřky vypadla v prvním kole. Nebude se ale porážkou zabývat dlouho. "Zítra je nový den. Porážky k tenisu patří, samozřejmě mě hrozně moc mrzí. Loni jsem tady hrála výborně," uvedla.

V deblu se Strýcová a Sie Šu-wej jako třetí nasazené v prvním kole utkají s Američankami Asií Muhammadovou a Marií Sanchezovou.