Strýcová o Vondroušové: Je to talent a ví, co má na kurtu dělat

Paříž - Zkušenou Barboru Strýcovou postup Markéty Vondroušové do čtvrtfinále tenisového Roland Garros nepřekvapil. Sama se přesvědčila, jak těžké je devatenáctiletou krajanku porazit. Letos s ní prohrála všechny tři vzájemné zápasy. Vondroušová je podle ní mimořádný talent a ví, co má na kurtu dělat. I když je dělí čtrnáct let, mají k sobě blízko. Spřátelily se při lednové společné cestě do semifinále čtyřhry na Australian Open.

"'Maky' znám na kurtě i mimo něj, celkem si rozumíme. Ona je náš největší talent. Má oko na hru, vidí to. Je přírodňačka, říkat jí třeba něco k technice není vůbec třeba. Má své údery tak pěkně od přírody založený. Zdá se mi, že je už ve svém věku taková vyzrálá hráčka a ví, co má v jaké situaci na kurtu dělat," vykládala Strýcová českým novinářům.

Sama se přesvědčila, do jaké pohody se Vondroušová na jaře dostala. Prohrála s ní v Miami, v Istanbulu i v Římě. "Jí je hrozně těžký zabít balón. Výborně vykrývá kurt a vidí, kam balóny jdou. Ví, kdy má zaútočit a kdy přejít z defenzivy do ofenzivy. Je proti ní fakt těžký udělat vítězný míč," popisovala Strýcová.

Vondroušová je pověstná hlavně svými kraťasy, které s oblibou používá v kritických chvílích, ale není to její jediná zbraň. "Má výbornou délku úderů, umí voleje. Když jsme spolu hrály v Austrálii debla, tak jsem viděla, že má ve svém repertoáru úplně všechno. V devatenácti letech se bude pořád zlepšovat a taky má věci, které může zlepšovat," doplnila Strýcová.

Sama byla v roce 2014 ve čtvrtfinále Wimbledonu a premiérový postup Vondroušové do této fáze grandslamu považuje za důkaz jejích schopností. "Ona tu kvalitu má, neuhrála takový výsledek jen tady, ale už předtím na velkých turnajích. Je taková konstantní. To si myslím, že je kvalita," chválila ji.

Nemyslí si, že by se Vondroušová měla s tímto výsledkem spokojit. "Může jít ještě dál," zopakovala několikrát Strýcová. A vycházející českou tenisovou hvězdičku její slova těšila. "Je to super, hlavně od Báry, která je fakt velká hráčka. My spolu hlavně od Austrálie máme super vztah, jak jsme spolu hrály toho debla. Vídáme se tady, chodíme i na večeře. Celkově mi dost pomáhá," řekla o Strýcové.