Strýcová našla podle Dlouhého balanc a na síti má kancelář

Londýn - Dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře Lukáš Dlouhý tvoří s Davidem Kotyzou trenérské duo stojící v pozadí úspěchu tenistky Barbory Strýcové. Před semifinále na trávě ve Wimbledonu se Serenou Williamsovou mluvil Dlouhý o balanci Strýcové, její kanceláři na síti a věřil, že její zarputilost a bojovnost může vést až k výhře nad favoritkou.

"Není důvod, aby šla Bára na kurt předem poražená. Určitě ne. Nastoupí s přesvědčením vyhrát," řekl Dlouhý novinářům v All England Clubu.

Šestatřicetiletý Dlouhý slavil největší úspěch kariéry před deseti lety. S Leanderem Paesem v roce 2009 triumfovali na Roland Garros a na US Open. Nyní už je dva roky v tandemu s Kotyzou u Strýcové, kterou před zápasy i rozehrává.

Je jen o tři roky starší než jeho svěřenkyně. I proto dokáže ocenit, jak Strýcová neumdlévá, pořád dře a jde za snem. "Dává tenisu všechno. V něčem musí brzdit, v něčem přidat. A tenhle balanc teď našla," konstatoval Dlouhý.

Strýcová si ve 33 letech a na třiapadesátý pokus zahraje na grandslamu premiérově semifinále dvouhry. "Někomu to klapne ve dvaceti, někomu později a někomu vůbec. Buďme rádi, že je Bára teď na výši psychicky i fyzicky. Za mě klobouk dolů, že ve třiatřiceti tohle předvádí. To není sranda," ocenil Dlouhý.

Do semifinále se Strýcová prodrala díky útočnému stylu. Hraje servis-volej, na síť se vydává často a úspěšně. "To je její kancelář. Kdo jiný by měl být na síti než Bára? Sice je malá, ale kolikrát ji kdo prohodí? Jde tam ve správný moment, po správném úderu a to je klíč k úspěchu. To je prostě to zvíře Bára," pronesl Dlouhý.

O stejnou hru by se měla opřít i proti Williamsové. "Pohyb, čopy, servis-volej. Chodit do balonů. Když se všechno spojí, dostaneme výkon, který funguje," řekl Dlouhý a zopakoval, že Strýcová jako některé jiné hráčky nepůjde na kurt z velkého jména předem vystrašená. "Je zarputilá. Rváč od přírody. Nechá tam všechno. Navíc teď ve své bublině zvládá emoce, což jí hodně pomáhá," uvedl.

Williamsová čeká na první grandslamový vavřín po předloňském narození dcery. Hraje mnohem méně turnajů a její hra není tak dominantní. "Dřív nedávala šance a teďkon jo. Není nikde psáno, že je neporazitelná," řekl Dlouhý.

S Kotyzou se vzájemně doplňují. Někdejší kouč Petry Kvitové Kotyza je specialista na rozbory zápasů, statistiky a taktickou přípravu. "Neviděl jsem moc lepších trenérů. Je na to připravený úplně dopodrobna," řekl Dlouhý a dodal: "Já k tomu přidám hráčský pohled, nějaké zjednodušení. A potom to všechno asi zapadá do sebe."

Při rozehrávání se Dlouhý snaží trochu i imitovat soupeřky. V Birminghamu zkoušel simulovat hru levačkou a servíroval druhou stranou rakety. Možná si zahraje i na Serenu. "Ale to je spíš sranda. Něco určitě řeknu a udělám, abych to trošku odlehčil. Aby se Bára mohla zasmát. Přípravu stejně uděláme předtím."

Vedle dvouhry válí Strýcová i ve čtyřhře. Je světovou deblovou trojkou, což je její maximum. A ve čtyřhře může někdejší pátý hráč světa Dlouhý hodně poradit. "V tomhle oboru jsem pevnější, můžu i houknout, že by to mělo být takhle. Je šikovná, dokáže zahrát, jak to má být. Když jí řeknu, zahraj lob, tak ho umí zahrát. To je velká výhoda. U jiných holek by taková rada byla k ničemu," řekl Dlouhý.