Strýcová na úvod tenisové soutěže družstev porazila Vondroušovou

Praha - Tenistka Barbora Strýcová získala pro růžový tým Petry Kvitové první bod v charitativní soutěži Tipsport Elite Trophy. Na antuce pražské Štvanice porazila 6:3, 7:5 Markétu Vondroušovou z černého výběru Karolíny Plíškové.

Poprvé po uvolnění opatření proti koronaviru se tenis v Česku hraje za podpory platících fanoušků. "Tohle mám ráda. Díky, že jste přišli," řekla Strýcová na kurtu, u kterého zápas sledovali i hokejisté Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.

Strýcová v utkání s Vondroušovou získala brejk na 2:1. "Brutus hraješ. Dobře se hejbeš, člověče," chválila Kvitová o pauze Strýcovou, která odvětila: "Zatím." Na druhé straně se snažila pomoct kapitánka Plíšková. "Zatlač do bekhendu. Ona taky něco zkazí. Pojď!" povzbuzovala Vondroušovou, ale ta už první set nezachránila.

V druhé sadě Strýcová vedla 4:1, ale vzápětí prohrávala 4:5. "Zkus jít do druhýho servisu, šoupni to tam, a když to půjde, jdi na síť. Teď nemáš co ztratit. Dáš to!" slyšela Strýcová od Kvitové a poprvé v kariéře Vondroušovou porazila.

"Je to jiný, jak jsou holky na lavičce a každá mi říká něco jiného, tak je to uvolněný a přitom chci vyhrát. Je to fajn," řekla Strýcová v rozhovoru pro televizi O2.

Ve druhém duelu za tým Kvitové nastoupí Kateřina Siniaková proti Kristýně Plíškové. V dalších zápasech se utkají Ruska žijící v Česku Jekatěrina Alexandrovová s Terezou Martincovou a na závěr dojde na debl mezi bývalými jedničkami čtyřhry Siniakovou s Barborou Krejčíkovou a dvojčaty Plíškovými.