Strýcová: Na trávě servis - volej funguje, tak se to snažím hrát

Londýn - Barbora Strýcová dává ve Wimbledonu vzpomenout na časy, kdy na londýnské trávě kraloval útočný styl. Česká tenistka se letos víc než jindy snaží tlačit k síti, soupeřky vyvádí z míry taktikou servis - volej a slaví úspěch. Podruhé v kariéře je v osmifinále.

Aktivní hrou dnes Strýcová vyřadila turnajovou čtyřku Kiki Bertensovou z Nizozemska 7:5 a 6:1. "Na trávě jsem si dost věřila, že mám proti Kiki největší šanci," řekla Strýcová, která byla na síti ve dvou setech častěji než Švýcar Roger Federer ve třech. "Mám na to hrát na trávě takovýhle tenis a cítím se na síti dobře," prohlásila.

Světová deblová trojka je jedinou hráčkou, která ve Wimbledonu ve dvouhře aktivněji využívá servis - volej. "Na trávě tenhle styl funguje, snažím se to hrát. Holky na to nejsou zvyklé. Moc jich takhle nehraje. Když jdu po podání hned na síť, paradoxně i můj servis se zlepšuje. Pomáhá to ve více věcech," uvedla Strýcová.

Možná škoda, že se neodvážila častěji hrávat v All England Clubu stejně i v minulosti. "To je vývoj. Nejde říct, jestli to je škoda. Jsem hrozně ráda, že tak hraju aspoň teď ve svém věku. Tak to je, nechci si nic vyčítat."

Ve Wimbledonu dřív kralovali tenisté s útočným stylem. Devětkrát triumfovala Martina Navrátilová, mezi muži excelovali Američané John McEnroe a Pete Sampras, rybičkami na síti proslul Němec Boris Becker. A kdo se nejvíce líbil Strýcové? "Patrick Rafter," zmínila Australana, který dvakrát skončil ve Wimbledonu pod vrcholem.

Před turnajem Strýcová nečekala, že by se podruhé v kariéře mohla dostat ve dvouhře do druhého týdne."Kdyby mi někdo řekl, tak mu nevěřím a budu ho líbat dva dny," řekla plzeňská rodačka. Ráda by šla ještě dál. "Samozřejmě myslím na to, že můžu jít znova do čtvrtfinále. Tyhle věci mi pomáhají," uvedla.

Čtvrtfinále už si už v areálu na adrese SW19 zahrála před pěti lety. A vzpomínky na rok 2014 jí vytanuly na mysli těsně před duelem s Bertensovou. "V hlavě jsem si projížděla zápasy, koho všeho jsem tady porazila. Je dobrý si to připomínat, protože to jsou pozitivní věci a pomáhá mi to," řekla Strýcová.

Znovu zvládla v jeden den dvouhru i čtyřhru. Čekala ráno zase bolavé tělo, ale před sebou měla volnou neděli. "Udělám regeneraci, tělu zase pomůžu, aby bylo na pondělí ready," pronesla. Přijít na jiné myšlenky tenistce pomůže i přítel Petr, který dorazil v pátek. "Je to úplně skvělé. Už byl na několika turnajích, ví, jak to funguje. Od něj je podpora největší. Můžeme se jít někam podívat, rozmělním tím nervozitu. Neviděli jsme se asi čtyři a půl týdne, jsem hrozně ráda, že přijel," řekla Strýcová.

Podporu bude potřebovat v pondělím utkání čtvrtého kola, v němž nastoupí proti turnajové jednadvacítce Elise Mertensové z Belgie.