New York - Shodně po dvousetových výhrách prošly zkušené tenistky Barbora Strýcová a Lucie Šafářová prvním kolem US Open. Zatímco Strýcová letos prožívá nejlepší grandslamový rok, co se počtu vyhraných zápasů týče, Šafářová v New Yorku asi hraje o prodloužení kariéry.

Dvaatřicetiletá Strýcová s výhrou v prvním kole na US Open už letos vyhrála devátý zápas na grandslamech, což v minulosti nikdy nedokázala. "To je skvělé, to jsou největší turnaje. Samozřejmě to vnímám. Jsem za to moc ráda," řekla čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2014, což je její nejlepší výkon na grandslamu.

V Austrálii a v Paříži se podívala do osmifinále, na londýnské trávě došla do třetího kola. V New Yorku je nyní popáté v kariéře ve druhém kole. "V prvním kole je obrovský tlak. Jsem ráda, že to zvládám, i když se dneska za to nechválím, ale kolo jsem vyhrála a do druhého se budu snažit nějakým způsobem zlepšit," řekla.

V pondělním duelu Strýcová zdolala kvalifikantu Danielle Laovou z USA 6:3 a 6:4. "Byla jsem extrémně nervózní. Asi, jak moc chci, tak jsem si na sebe vytvořila velký tlak. Zakončit zápas pro mě bylo hrozně těžké," řekla tenistka.

Před US Open přitom prohrála na betonech ve dvouhře třikrát v řadě. "Na to jsem nemyslela, protože jsem hrála tři zápasy proti skvělým hráčkám. Se Suárezovou jsem sice prohrála, ale potom jsem měla skvělý pocit," uvedla Strýcová.

Možná jí pomohl i deblový titul minulý týden z New Havenu. Poprvé se radovaly v páru s Andreou Sestini Hlaváčkovou. "Vyhrát takový turnaj, to vždycky pomůže. Spoustu věcí jsem v deblu trénovala právě na singla. Třeba to bylo i tím, že jsem hrála debla až do konce. Pomohlo mi to v závěru zápasu," uvažovala.

Šafářová po zdravotních problémech z úvodu sezony, kdy vynechala tři měsíce, omezuje svůj program. Po Wimbledonu hrála jen v Montrealu. "Tělo díky prořídlému programu drží. Dbala jsem, abych regenerovala," vysvětlila Šafářová.

Chorvatku Petru Martičovou zdolala dvakrát 6:4 a pochvalovala si servis. "Držela jsem si ho až na jeden případ dobře. Na první utkání spokojenost, bylo to fajn. Cítím se dobře, snad se budu ještě zlepšovat," řekla jednatřicetiletá Šafářová.

Už ve Wimbledonu naznačovala, že přemýšlí o konci kariéry. Rozhodnutá zatím není, ale jisté je, že po US Open má zatím v plánu jen Quebeck. "Nepojedu letos na turnaje do Asie, protože se prostě bojím," konstatovala Šafářová.

Pokračování kariéry nechává zatím otevřené. "Bude dost záležet na mém žebříčku (dvouhry), jestli budu pokračovat," naznačila, co bude hrát roli.

Proto nyní asi hraje o svoji tenisovou budoucnost. Z loňska na US Open obhajuje osmifinále a v případě prohry ve 2. kole klesne k 90. místu. Hodně tak naznačí zápas 2. kola s osmnáctou nasazenou Ashleigh Bartyovou. "Hraje poslední měsíce hodně dobře. Výborně servíruje, mixuje údery. Bude to výzva," řekla Šafářová.