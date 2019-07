Strýcová je wimbledonskou vítězkou i deblovou jedničkou

Londýn - Tenistka Barbora Strýcová poprvé vyhrála čtyřhru na grandslamu a stane se světovou jedničkou v deblovém žebříčku WTA. V odloženém finále na trávě ve Wimbledonu zdolaly s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej kanadsko-čínskou dvojici Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:2, 6:4.

"Je nepopsatelné, co cítím. Je snad jen deset minut po utkání a přijde mi to nereálné, ale zároveň báječné," řekla Strýcová na tiskové konferenci po utkání. "Jsem šťastná, vyhrála jsem první grandslamový titul, čehož bych nedosáhla bez své skvělé parťačky Sie. Jsem pyšná, co jsme společně dokázaly."

Strýcová prožila v Londýně v 33 letech životní turnaj. Ve dvouhře postoupila až do semifinále a dnes se Sie Šu-wej ovládly i odložené finále čtyřhry. To se původně mělo hrát už v sobotu večer, ale nestihlo se kvůli bezmála pětihodinovému finále mužského deblu. "Čekaly jsme na zápasy dlouho a náročné to bylo hlavně v sobotu, protože jsme byly připravené jít hrát a pak byl zápas přeložen," řekla Strýcová.

Ve světovém žebříčku deblistek se Strýcová posune do čela ze třetího místa a na trůnu vystřídá Kristinu Mladenovicovou z Francie. "Je to velká pocta a znovu, je to nereálné. Byl to můj cíl, opravdu velký, na začátku roku," řekla.

Jedničkou bude jako sedmá česká či československá tenistka v historii. Před ní to byla naposledy Kateřina Siniaková, jež s Barborou Krejčíkovou na wimbledonské trávě triumfovaly loni. Bude druhou nejstarší hráčkou, která se poprvé stala první deblistkou světa. Starší byla jen Květa Peschkeová, která to dokázala v 35 letech.

Zatímco Strýcová byla dnes v grandslamovém finále nováčkem, její o necelé tři měsíce starší partnerka už získala třetí trofej. Ve Wimbledonu triumfovala s Pcheng Šuaj v roce 2013, o rok později přidaly s Číňankou titul z Roland Garros. Společně už mají Strýcová se Sie Šu-wej na kontě pět deblových titulů, z toho čtyři letos.

Na ten wimbledonský se načekaly. Po odkladu ze soboty totiž dnes před nimi na centrálním kurtu bojovali pět hodin Novak Djokovič a Roger Federer, než srbský obhájce zdolal švýcarského rivala v tie-breaku pátého setu. Deblové finále poté naopak trvalo jen 66 minut.

Cestou za titulem neztratily Strýcová a Sie Šu-wej ani set, což se ve Wimbledonu naposledy povedlo sestrám Sereně a Venus Williamsovým před deseti lety. "V Paříži jsme letos na Roland Garros hodně chtěly uspět a hrály svázaně, ve stresu. Tady ve Wimbledonu jsme se od prvního kroku na trávu smály a užívaly jsme si to. Vydrželo nám to celý turnaj, což byl hlavní klíč," řekla Strýcová.

Forejtek,Lehečka vyhráli jako první český pár juniorku Wimbledonu

Tenisté Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka vyhráli ve Wimbledonu juniorskou čtyřhru a stali se první čistě českou dvojicí, které se to v All England Clubu povedlo. Ve finále porazili kanadsko-americký pár Liam Draxl, Govind Nanda 7:5, 6:4.

Osmnáctiletý Forejtek a o rok mladší Lehečka byli v Londýně nasazeni jako číslo jedna a papírové předpoklady naplnili. V semifinále vyřadili ve třech setech třetí nasazený americký pár s českými kořeny Martin Damm, Toby Kodat a finále dnes zvládli za hodinu a čtvrt.

Oba si tak vynahradili zklamání z dvouhry. Forejtek, jenž byl singlovou dvojkou, vypadl na londýnské trávě hned v prvním kole, pátý nasazený Lehečka došel jen o kolo dál.

Český pár vyhrál grandslamový turnaj ve čtyřhře juniorů teprve potřetí v historii. Poprvé se to povedlo Petru Kordovi a Cyrilu Sukovi na Roland Garros 1985, podruhé letos v lednu na Australian Open Forejtkovi s Daliborem Svrčinou.

V minulosti získal juniorský deblový titul i Ondřej Štyler, který vloni s Japoncem Naokim Tadžimou triumfoval na Roland Garros. V roce 2016 se v Paříži radoval Patrik Rikl s Izraelcem Jišajem Olielem.

Korda v roce 1986 přidal i wimbledonský titul, který získal se Španělem Tomasem Carbonellem. Tomáš Berdych má ve sbírce juniorskou deblovou trofej z US Open 2001, kdy v New Yorku vyhrál se Švýcarem Stéphanem Bohlim.

Čchan Jüng-žan a Dodig získali ve Wimbledonu titul v mixu

Tchajwanská tenistka Čchan Jüng-žan a Chorvat Ivan Dodig získali poprvé v kariéře wimbledonský titul ve smíšené čtyřhře. Dvojnásobní šampioni z Roland Garros ve finále na londýnské trávě porazili lotyšsko-švédskou dvojici Jelena Ostapenková, Robert Lindstedt 6:2, 6:3.

Osmí nasazení Čchan Jüng-žan a Dodig navázali v All England Clubu na svůj triumf z Paříže, kde na antuce v květnu obhájili premiérový loňský titul. Vedle společných trofejí z mixu mají oba po jednom grandslamovém triumfu ve čtyřhře. Čchan Jüng-žan ovládla US Open 2017 se Švýcarkou Martinou Hingisovou, Dodig vyhrál v roce 2015 Roland Garros s Brazilcem Marcelem Melem.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - finále:

Djokovič (1-Srb.) - Federer (2-Švýc.) 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 6:2, 6:4.

Smíšená čtyřhra:

Čchan Jüng-žan, Dodig (8-Tchaj-wan/Chorv.) - Ostapenková, Lindstedt (Lot./Švéd.) 6:2, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Močizuki (8-Jap.) - Gimeno Valero (Šp.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Forejtek, Lehečka (1-ČR) - Draxl, Nanda (7-Kan./USA) 7:5, 6:4.

Juniorky:

Čtyřhra - finále:

Broadusová, Forbesová (USA) - Bartoneová, Selechmetěvová (Lot./Rus.) 7:5, 5:7, 6:2.