Strýcová je ve čtvrtfinále Wimbledonu, série Bartyové skončila

Londýn - Tenistka Barbora Strýcová si podruhé v kariéře zahraje na trávě ve Wimbledonu čtvrtfinále. Česká hráčka dnes otočila duel 4. kola s 21. nasazenou Elise Mertensovou z Belgie a zvítězila 4:6, 7:5 a 6:2. O semifinále může jako před pěti lety hrát s krajankou Petrou Kvitovou, kterou dnes čeká osmifinále na centrkurtu s domácí Johannou Kontaovou. Světová jednička Ashleigh Bartyová vypadla nečekaně už v osmifinále. Po sérii 15 vítězných zápasů podlehla Američance Alison Riskeové 6:3, 2:6, 3:6.

Ve čtvrtfinále budou minimálně dvě české tenistky. Strýcovou doplní vítězka utkání mezi třetí nasazenou Karolínou Plíškovou a Karolínou Muchovou.

Třiatřicetiletá Strýcová přišla o vyrovnanou první sadu v desáté hře. Pří svém podání smečovala do autu a při setbolu poslala bekhendový volej do sítě. Ve druhé sadě se už zdálo, že s dvouhrou loučí: prohrávala 2:5, ale za stavu 3:5 nenechala soupeřku zápas dopodávat a brejkem se nadechla k velkému obratu.

Začala hrát aktivněji, nutila Belgičanku chybovat a získala osm her v řadě. Mertensová se nechala ve třetí sadě za stavu 0:3 ošetřit a Strýcová se na lavičce zakryla ručníkem, aby neprochladla. Duel elitních deblistek - Češka je světovou trojkou a Mertensová pětkou - poté dovedla do vítězného konce.

Svěřenkyně kouče Davida Kotyzy Strýcová porazila v turnaji už třetí nasazenou hráčku. Před Mertensovou vyřadila v 1. kole dvaatřicítku Lesju Curenkovou z Ukrajiny a ve třetím kole turnajovou čtyřku Kiki Bertensovou z Nizozemska. Ve čtvrtfinále Wimbledonu i grandslamu si zahraje podruhé, poprvé to bylo v roce 2014.

Strýcová hraje vedle dvouhry i čtyřhru. Se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu letos vyhrály tři tituly, ve Wimbledonu jsou třetím nasazeným párem a v úterý je čeká třetí kolo.

Bartyová po sérii 15 výher ztroskotala ve 4. kole

Světová jednička Ashleigh Bartyová vypadla nečekaně už v osmifinále. Australská tenistka, jež v předchozích týdnech slavila tituly na Roland Garros a v Birminghamu, podlehla po sérii 15 vítězných zápasů Američance Alison Riskeové 6:3, 2:6, 3:6.

Třiadvacetiletá Bartyová až dosud procházela travnatým grandslamem v All England Clubu bez zaváhání, v úvodních třech kolech dovolila soupeřkám získat jen 12 gamů. Set naposledy ztratila v semifinále antukového French Open, dalších devět zápasů pak zvládla suverénně.

Proti Riskeové, které patří v žebříčku WTA 55. místo, začala zápas ziskem úvodního gamu čtyřmi esy. První set vyhrála za 32 minut, pak ale americká specialistka na trávu převzala na kurtu kontrolu. Při svém 30. grandslamovém startu postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále. Dosud bylo jejím maximem 4. kolo z US Open v roce 2013.

"Postup do čtvrtfinále je skvělý, ale nejúžasnější pro mě je, jak bojuju. Tráva ze mě zjevně dostává to nejlepší, snad to jednou přejde i na ostatní povrchy," řekla Riskeová.

Bartyová, která si postupem do wimbledonského osmifinále o kolo vylepšila zdejší loňské maximum, může po vyřazení v pondělí přijít o místo světové jedničky. Do čela žebříčku WTA se může vrátit Karolína Plíšková, pokud v Londýně postoupí do finále.

"Ve druhém setu mě nechal na holičkách servis. Celkově jsem neodehrála špatný zápas, ale Alison byla lepší. Je těžké to skousnout, ale podlehla jsem lepší hráčce," řekla Bartyová.

Riskeová se ve čtvrtfinále utká se slavnou krajankou Serenou Williamsovou. Sedminásobná vítězka turnaje dnes za 63 minut porazila 6:2, 6:2 Španělku Carlu Suárezovou i díky 21 vítězným úderům a 78 procentům vyhraných míčů po prvním podání. "Na trávě je skvělá a vyřadila světovou jedničku. Koukala jsem na ten zápas a budu připravená," řekla sedmatřicetiletá Williamsová před duelem s Riskeovou.

Svou vítěznou sérii protáhl už na 16 zápasů Rafael Nadal, jenž po triumfech na antuce v Římě a na Roland Garros prochází suverénně i travnatým Wimbledonem. Španělský tenista postoupil do čtvrtfinále po hladké výhře 6:2, 6:2, 6:2 nad Portugalcem Joaem Sousou.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (3-Šp.) - J. Sousa (Portug.) 6:2, 6:2, 6:2, Bautista (23-Šp.) - Paire (28-Fr.) 6:3, 7:5, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Strýcová (ČR) - Mertensová (21-Belg.) 4:6, 7:5, 6:2, Riskeová (USA) - Bartyová (1-Austr.) 3:6, 6:2, 6:3, Svitolinová (8-Ukr.) - Martičová (24-Chorv.) 6:4, 6:2, S. Williamsová (11-USA) - Suárezová (30-Šp.) 6:2, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 1:6, 6:2.