Strýcová i Vondroušová v Dubaji postoupily, Veselý vypadl

Dubaj/New York/Delray Beach - Barbora Strýcová zvládla na turnaji v Dubaji bitvu s Amandou Anisimovovou a po třísetové výhře postoupila do druhého kola. Třiatřicetiletá česká tenistka přehrála osmnáctiletou Američanku 7:6, 2:6, 6:4. Vítězství se dočkala po třech singlových porážkách za sebou a v příštím kole může narazit na deblovou partnerku Sie Šu-wej. Uspěla i Markéta Vondroušová, která porazila Lotyšku Anastasiji Sevastovovou 6:3, 6:2. Naopak Jiří Veselý prohrál týden po titulu v Puné v 1. kole turnaje v Delray Beach s osmnáctiletým Američanem Brandonem Nakashimou 6:7, 1:6.

Plzeňská rodačka Strýcová vrátila mladé Američance loňskou prohru z Aucklandu. Po vyrovnaném začátku zvládla suverénně tie-break, ale ve druhém setu se nemohla chytit. Za stavu 0:3 se radila s argentinským koučem Diegem Dinomem, jenže prohrála další dva gamy.

Až pak se Strýcové podařilo snížit a za stavu 2:5 si Anisimovová povolala lékaře. V dubajském horku ji zřejmě přepadla nevolnost. Set už česká tenistka nezachránila. Pak prohrávala ještě 1:3 a odvracela brejk, ale závěr zvládla zkušeně.

"Byl to nesmírně složitý zápas v těžkých podmínkách. Míčky si za letu dělaly, co chtěly," řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. Pro druhé kolo by si raději přála Chorvatku Petru Martičovou než tchajwanskou spoluhráčku z úspěšné deblové dvojice. "Není jednoduché hrát proti parťačce, s níž máte krásný vztah," dodala.

Vondroušová, jež se letos na kurty vrací po půlroční pauze a zářijové operaci zápěstí levé ruky, po dvou porážkách v prvním kole tentokrát nezaváhala. Proti Sevastovové finalistka loňského French Open ani jednou neztratila podání, poté co odvrátila všech pět brejkbolů.

Soupeřčin servis naopak Vondroušová prolomila celkem třikrát a po hodině a devíti minutách proměnila esem první mečbol. V dalším kole se utká s vítězkou zápasu mezi třetí nasazenou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a Američankou Jennifer Bradyovou.

V Dubaji se představí i Karolína Plíšková, Karolína Muchová a také Kateřina Siniaková, kterou los prvního kola přiřadil právě k Muchové. Siniaková zvládla kvalifikaci, přičemž v posledním kole odvrátila Belgičance Alison van Uytvanckové čtyři mečboly.

Bývalá světová jednička Belgičanka Kim Clijstersová nestačila při svém návratu po sedmileté pauze na Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Finalistka Australian Open měla v prvním setu jasně navrch, ale ve druhém dokázala šestatřicetiletá Belgičanka obrátit stav z 0:3 a 2:4 až na 6:5. Nakonec musel rozhodnout tie-break, který Muguruzaová vyhrála 8:6.

Veselý v 1. kole v Delray Beach nestačil na debutanta Nakashimu

Tenista Jiří Veselý prohrál týden po titulu v Puné v 1. kole turnaje v Delray Beach 6:7, 1:6 s osmnáctiletým americkým debutantem na okruhu ATP Brandonem Nakashimou. Proti soupeři, který je na žebříčku o více než 200 míst níž, nestačilo české jedničce ani 12 es.

V prvním setu si oba hráči drželi podání až do tie-breaku, v němž byl úspěšnější Nakashima. Úvodní hru druhé sady sice vyhrál Veselý, ale následujících šest gamů ukořistil Nakashima. Čech v nich uhrál jen čtyři fiftýny.

Šestadvacetiletý Veselý nepotvrdil výsledek z Puné, kde po dlouhých pěti letech získal druhý titul v kariéře. Díky tomu se ve světovém žebříčku vrátil do první stovky, nyní mu patří 74. místo.

Turnaj v New Yorku vyhrál Brit Edmund

Brits Kyle Edmund vyhrál halový turnaj v New Yorku a po loňské nepovedené sezoně se dočkal druhého titulu. Bývalý čtrnáctý hráč světového žebříčku ve finále porazil Itala Andrease Seppiho 7:5, 6:1.

Pětadvacetiletý Edmund prožil předloni nejlepší tenisový rok a dostal se blízko elitní desítky pořadí ATP. Loni se však trápil, od srpna prohrál sedm zápasů za sebou a propadl se v žebříčku do šesté desítky.

"Držet tuto trofej pro mě znamená, že jsem si po všech těch pádech uvědomil, že úspěch nemůžete považovat za samozřejmost," řekl rodák z Jihoafrické republiky, jenž v říjnu 2018 ovládl turnaj v Antverpách.

O deset let staršího Seppiho porazil na tvrdém povrchu i popáté. Ital usiloval o čtvrtý titul v kariéře a první po osmi letech.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Dubaji

(tvrdý povrch, dotace 2,908.770 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (ČR) - Anisimovová (USA) 7:6 (7:3), 2:6, 6:4, Vondroušová (ČR) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:2, Muguruzaová (9-Šp.) - Clijstersová (Belg.) 6:2, 7:6 (8:6), Mertensová (Belg.) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 6:0, Džabúrová (Tun.) - Riskeová (USA) 7:6 (7:3), 1:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Peschkeová, Schuursová (6-ČR/Niz.) - Flipkensová, Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:1.

Turnaj mužů v Riu de Janeiro

(antuka, dotace 1,915.485 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Andújar (Šp.) - Verdasco (9-Šp.) 6:3, 6:3, Delbonis (Arg.) - Carballés (Šp.) 6:2, 6:4.

Turnaj mužů v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 804.180 dolarů):

Dvouhra - finále:

Edmund (8-Brit.) - Seppi (It.) 7:5, 6:1.

Turnaj mužů v Marseille

(tvrdý povrch, dotace 769.670 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Paire (6-Fr.) - Barrere (Fr.) 6:4, 7:6 (7:1), Ymer (Švéd.) - Gasquet (Fr.) 6:3, 3:6, 7:5, Bublik (Kaz.) - Fucsovics (Maď.) 6:4, 7:5.

Turnaj mužů v Delray Beach

(tvrdý povrch, dotace 673.655 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Nakashima (USA) - Veselý (ČR) 7:6 (7:4), 6:1, McDonald (USA) - Učijama (Jap.) 6:2, 7:6 (7:5), Harrison (USA) - Džumhur (Bosna) 6:3, 6:2, Kwon Sun-u (Korea) - Mannarino (Fr.) 1:6, 6:3, 6:2.