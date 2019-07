Strýcová cítila, že ji Serena Williamsová nepustila do hry

Londýn - Na skvělou atmosféru a účast v prvním grandslamovém semifinále bude Barbora Strýcová jednou vzpomínat. Skóre boje o finále na trávě ve Wimbledonu proti Sereně Williamsová už tak radostné nebylo, jelikož proti jedné z nejlepších tenistek všech dob uhrála jen tři gamy.

"Skóre bylo blbý, ale hrála jsem proti holce, která takových zápasů vyhrála spoustu," řekla Strýcová po zápase proti třiadvacetinásobné grandslamové šampionce. Na kurtu favoritku zdržela necelou hodinu. "Ze zápasu si odnesu atmosféru, lidi byli možná víc na mé straně. A to, že jsem hrála semifinále na grandslamu," uvedla.

Premiérového grandslamového semifinále ve dvouhře si Strýcová hodně cení. "Dokázala jsem tady překonat samu sebe ve chvílích, v kterých jsem si dřív říkala, že už to dál nejde. To si odnáším z turnaje," řekla a ke svém proměně v poslední době dodala: "Jak jsem starší, tak si víc rozumím. A všechno mi ulečuje, když si uvědomím, že tenis je součástí mého života, ale není všechno."

Přes jasnou porážku s Williamsovou má za sebou životní turnaj. Vzhledem k náročnému programu si až s odstupem času uvědomí, co v Londýně dokázala. "Jedu takový autopilot, každý den je něco," řekla a věří, že na to ještě letos naváže. "Myslím si, že mě to nakopne, abych se snažila třeba na US Open uspět," uvažovala.

Cestou do semifinále Strýcová ničila soupeřky pestrou a především útočnou hrou. Dokázala zápasy i otáčet. Nic z toho proti Williamsové neplatilo. "Necítila jsem jako v předchozích zápasech, že mě soupeřka něčím může pustit do hry. Šance tam v podstatě žádná obrovská nebyla. Serena hrála extrémně dobře," řekla.

Základním plánem bylo držet si servis. "Co nejdéle to jde, ale neudržela jsem to tak dlouho, jak jsem chtěla," poukázala na fakt, že hned o své druhé podání přišla. Navíc po parádním prohozu Williamsové. "Což ji nakoplo," podotkla Strýcová.

Zahrála pár povedených míčů, ale jinak se duel vyvíjel jasně pro Američanku. Česká tenistka zkoušela změnit rytmus kraťasy, ale ani jeden ze čtyř nepřeletěl síť. "Její balony přicházely tak rychle, že bylo hrozně těžké to zkrátit," vysvětlila.

Williamsová je ve výměnách natolik dominantní, že šetří energii. Podle Strýcové nemusí běhat tolik jako ostatní. "Protože díky své síle diktuje dění na kurtu. Přiletí vám taková pecka, že jste rádi, když míč vrátíte přes síť," konstatovala.

Hrála už desátý zápas ve Wimbledonu, kromě šesti dvouher má v nohách i čtyři čtyřhry. Už v rozehrávání cítila stehenní přitahovač a v úvodu zápasu si při dobíhání míče asi sval ještě trošku natáhla. "Nehrála jsem některé údery, jak jsem chtěla a měla. Bránilo mi to jít víc do kolen. Výsledek to ale nějak neovlivňovalo," řekla.

Ve třiatřiceti letech dosáhla největšího úspěchu kariéry, ale další čtyři roky jako Williamsová u tenisu nejspíš nevydrží. Ani nechce. "V životě bych ráda dělala i jiné věci, než se honila za žlutým míčem. Dokončím sezonu a uvidím, co dál."

Až se bude na konci roku rozhodovat, jestli pokračovat, tak jak to už poslední dobou dělává, úspěch v oblíbeném Wimbledonu bude nejspíš důvodem, aby ještě nekončila. Na druhou stranu plánuje dohrát kariéru na velkých turnajích. "Chci to dojet na plný plyn, jak to nejlíp půjde. Zahrát co nejlepší tenis," řekla. A kdy skončí? "Až budu cítit, že už to nějak nejde, že to nemá cenu."