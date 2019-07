Strýcová bude ve Wimbledonu hrát o titul a post deblové jedničky

Londýn - Česká tenistka Barbora Strýcová si ve Wimbledonu poprvé v kariéře zahraje o grandslamový titul ve čtyřhře. S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej zdolaly první nasazený francouzsko-maďarský pár Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová 7:6, 6:4 a budou útočit na první společnou trofej na některém z elitních podniků. Novak Djokovič je pošesté ve wimbledonském finále. Srbský obhájce titulu porazil Roberta Bautistu ze Španělska 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 a v neděli bude útočit na pátou trofej.

Na finále s českou účastí na obou stranách kurtu však v All England Clubu nedojde. Obhájkyně titulu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková podlehly v semifinále kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská, Sü I-fan za hodinu a 41 minut 1:6, 6:3, 3:6.

Třiatřicetiletá Strýcová, která na londýnské trávě ve čtvrtek neúspěšně bojovala o finále s Američankou Serenou Williamsová ve dvouhře, může ve Wimbledonu ještě vylepšit své životní vystoupení. Pokud se Sie Šu-wej získají titul, stane se Strýcová poprvé v kariéře světovou jedničkou v deblovém žebříčku WTA.

"Po zápase se Serenou jsem se cítila dost unaveně, celkem mě bolela i noha, ale udělala jsem všechno, co se dalo. Hodně mi pomohli fyzioterapeuti. Na kurtu jsem se cítila fajn. Byla jsem i docela překvapená, že únava nebyla tak veliká, jak jsem si myslela, že bude," řekla Strýcová serveru Tenisový svět a Radiožurnálu.

Vyrovnaný semifinálový duel s nejlepším párem letošní sezony rozhodl ve prospěch česko-tchajwanské dvojice jediný brejk. Úvodní set získaly obě třiatřicátnice až ve zkrácené hře 7:5, na začátku druhé sady pak šly při podání Mladenovicové do vedení a těsný náskok uhájily až do konce.

Za stavu 5:3 při servisu aktuální francouzské deblové jedničky sice ještě promarnily dva mečboly, třetí při podání Sie Šu-wej už ale využily. Po mečbolu zářily štěstím, ale úsměv na rtech měly od prvního míče. "Je důležité i v těžkých momentech mít dobrou náladu, což se nám povedlo," řekla Strýcová.

Zatímco Strýcová bude v grandslamovém finále nováčkem, její o necelé tři měsíce starší partnerka už ve sbírce dvě trofeje má. Ve Wimbledonu triumfovala s Pcheng Šuaj v roce 2013, o rok později přidaly s Číňankou titul z Roland Garros.

Společně už mají Strýcová se Sie Šu-wej na kontě čtyři deblové tituly. Spolupráci vloni zahájily vítězstvím v Indian Wells, další tři turnaje vyhrály letos.

Krejčíková se Siniakovou, které byly v Londýně nasazené jako číslo dvě, nedokázaly v této sezoně zopakovat ani jeden z loňských grandslamových triumfů. Na květnovém Roland Garros, kde Krejčíkovou trápila nemoc, vypadly hned v 1. kole.

Nevydařil se jim ani úvod wimbledonského semifinále. Češky více kazily, při podání Krejčíkové se soupeřky dvakrát dostaly k brejku a za 24 minut set získaly. Do druhé sady vstoupily Siniaková s Krejčíkovou lépe. Prosadily se při servisu Sü I-fan, v maratonském třetím gamu brejk potvrdily a vynutily si třetí set.

V něm ale byly opět jistější čtvrté nasazené soupeřky, které společně získaly už pět titulů na okruhu WTA. Při podání Siniakové se dostaly do vedení a náskok s přehledem uhájily. "Bojovaly jsme, co to šlo. Vždycky je na turnaji zápas, který je těžký a kterým se člověk musí prokousat, aby se dostal dál. To byl tenhle zápas, nám se to nepodařilo," řekla Krejčíková.

"Máme vzestupnou tendenci, už jsem to říkala Katce po zápase. To, že se to nezadařilo, může se zadařit na US Open. Jedeme dál. Myslím, že výkony, které jsme na turnaji předvedly, byly dobré. Jen nám to dnes o kousíček uteklo," dodala Krejčíková.

Djokovič přehrál Bautistu a ve Wimbledonu je znovu ve finále

Nejvýše nasazený tenista Novak Djokovič je pošesté ve wimbledonském finále. Srbský obhájce titulu porazil Roberta Bautistu ze Španělska 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 a v neděli bude na trávě v All England Clubu útočit na pátou trofej. Pro Bautistu byla semifinálová účast životním výsledkem na grandslamech.

V druhém semifinále proti sobě nastoupí dlouholetí rivalové Španěl Rafael Nadal a Švýcar Roger Federer, který slavný londýnský turnaj vyhrál již osmkrát a v All England Clubu má na kontě rovnou stovku vítězných zápasů. Ve Wimbledonu proti sobě nastoupili naposledy v roce 2008, kdy v památném pětisetovém finále triumfoval Nadal.

Jeho jednatřicetiletý krajan Bautista, který měl původně na konec tohoto týdne naplánovanou rozlučku se svobodou na Ibize, dokázal srbskému favoritovi sebrat druhý set. Pak už ale Djokovič v souboji s 23. nasazeným hráčem kraloval, poněkud zpomalil jen při mečbolech, kterých potřeboval pět. Ve finále bude útočit na 16. grandslamový triumf.

Z posledních pěti grandslamů má Djokovič zápasovou bilanci 32:1, jedinou prohru mu v semifinále Roland Garros připravil Rakušan Dominic Thiem. Celkově je srbský tenista v grandslamovém finále popětadvacáté, ve Wimbledonu prohrál finálový zápas jen v roce 2013 s domácím Andym Murraym.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Bautista (23-Šp.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Forejtek, Lehečka (1-ČR) - Micui, Saitó (6-Jap.) 5:7, 7:6 (8:6), 7:5.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) - Krejčíková, Siniaková (2-ČR) 6:1, 3:6, 6:3.