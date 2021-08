Stropnický: Situace v Izraeli je po bojích v normálu, ale setrvává napětí

Praha - V Izraeli je od uzavření příměří, které v květnu ukončilo 11 dní bojů s radikálním palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy, normální režim, setrvává však průběžné napětí. ČTK to v rozhovoru řekl český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický. Země podle něj podrobně sleduje vývoj v Afghánistánu, kde by vzestup hnutí Tálibán po odchodu USA a spojenců mohl znamenat zvýšení teroristických hrozeb, ale také pokles prestiže Spojených států.

Boje mezi Izraelem a hnutím Hamás si vyžádaly na 260 obětí. "Nyní je v zásadě normální režim, ta situace teď je diametrálně jiná. Ale probíhá tam takové určité průběžné napětí, průběžné hrozby," řekl. Připomněl například vypouštění balónků s hořlavinou z palestinského území, které způsobily na jihu Izraele několik požárů. Izrael na ně tento týden reagoval bombardováním cílů hnutí Hamás. "Jsou to takové testy. Kdyby izraelská armáda nereagovala, jsem přesvědčen, že by se ty provokace stupňovaly. Když projevíte jakoukoliv váhavost nebo nerozhodnost, tak za to draze zaplatíte," řekl.

Téma Afghánistánu, odkud západní státy po postupu hnutí Tálibán evakuují své občany a afghánské spolupracovníky, Izrael podle Stropnického velmi zblízka sleduje. "Je tam určitá obava, že by to mohlo vést k nárůstu teroristických útoků mimo území Afghánistánu, samozřejmě tedy včetně Izraele, s tou variantou pracují. Další věc, která je na tom eminentně zajímá, je negativní efekt řekněme poklesu prestiže Spojených států," řekl.

Ten podle Stropnického může mít vliv na rovnováhu sil v celém regionu. "Velmi napjatě sledují, jak se přesněji vykresluje bidenovská politika vůči regionu," uvedl. Očekává, že region nebude pro administrativu amerického prezidenta Joea Bidena tak důležitý jako pro jeho předchůdce Donalda Trumpa. "Dohody loňského roku byly zásadní průlom a úspěch, ta dynamika v tomto směru asi poklesne, což Biden nějakým způsobem naznačil," řekl.

Izrael za přispění USA loni uzavřel dohody o normalizaci vztahů se čtyřmi arabskými státy - Marokem, Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Súdánem. Stropnický řekl, že řada Trumpových výroků a kroků byla pro něj obtížně pochopitelná, ale v záležitosti dohod byl patronát USA velmi významný. USA se zainteresovanými stranami "donekonečna jednaly", vysvětlil. "Třeba Maroko získali uznáním nároků nad Západní Saharou, Súdán vyřazením ze seznamu zemí podporujících terorismus," podotkl. Považuje to za reálnou politiku, bez které by pokrok nebyl možný.

Nová izraelská vláda premiéra Naftaliho Bennetta vznikla pod velkým tlakem veřejnosti, konstatoval Stropnický. "Čtvrté volby za dva roky, to už je prostě moc. Ti politici si uvědomili, že už by opravdu lidé mohli ztratit trpělivost," uvedl. V koalici jsou strany od umírněných přes ortodoxní po arabskou, což podle českého diplomata na první pohled působí jako science fiction. Životnost kabinetu podle něj může být krátká, ale věří, že by se mohla vláda dočkat i roku 2023, kdy se má uskutečnit rotace na premiérském postu. "Dovolil bych si odhadnout, že se nezhroutí v rámci několika málo měsíců," míní.

Český ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) v červenci řekl, že velká část zemí Evropské unie podporuje posílení spolupráce s Izraelem včetně obnovení činnosti asociační rady, která řeší společná témata. Rada naposledy jednala v roce 2012. "Byl bych rád, kdybychom k tomu přispěli. Pokud by to nebylo dřív, tak z mého pohledu by bylo moc fajn, kdyby to bylo třeba během našeho předsednictví," řekl k tématu obnovení rady Stropnický. ČR předsedá EU v druhé polovině příštího roku.