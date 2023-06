Strongman Tkadlčík utáhl na laně armádní letoun CASA C-295

Praha - Při exhibiční ukázce na vojenském letišti v Praze Kbely dnes strongman Jiří Tkadlčík utáhl na laně dvacetitunový armádní letoun CASA C-295. Ačkoliv letadlo táhl poprvé ve své kariéře, dnes tak učinil hned dvakrát, když jej poprvé posunul asi o deset metrů a podruhé téměř o 20 metrů. V budoucnu by rád roztočil například tzv. Ferrisovo kolo ve vídeňském Prateru, nebo ještě netáhl loď, řekl ČTK Tkadlčík.

Casa je turbovrtulový letoun k přepravě osob na krátké vzdálenosti nebo k výsadku. Termínem strongman se označují sportovci, kteří soutěží v tahání vlaků a autobusů, v přenášení těžkých břemen, ve zvedání aut a držení předmětů.

"Tato disciplína je hodně ovlivněná podmínkami. Není to jako klasická činka, kde si naložíte v posilovně 350 kilogramů a pak na to fyzicky máte, nebo ne. Ale tady hraje roli, zda je to z kopce, či do kopce. Kbelské letiště má specifický terén a bylo těžké najít rovinku, ale nakonec se povedlo. Důležitá je rovina, pak to může být i mírně do kopce, ale to už jste rozběhlí," řekl ČTK Tkadlčík.

Tkadlčík letadlo táhnul dvakrát, kdy při prvním pokusu měl pouze k tělu připevněný popruh spojený se speciální ojí, za kterou se tahají letadla po letišti. V tomto případě letadlo posunul o deset metrů. Při druhém pokusu si pomohl takzvaně protilanem, kdy si přivázal provaz k vozíku, který po letišti tahá letadla, a následně tak Casu táhnul nohama i rukama. V tomto případě jej dotáhl zhruba na dvojnásobnou vzdálenost.

Kromě povrchu je při podobných akcích podle sportovce také důležité, zda fouká vítr. "Dnes byl silný vítr a bylo to přitom znát, hlavně při prvním pokusu, který byl bez protilana," řekl Tkadlčík. Dalším faktorem je také tělesná hmotnost sportovce a boty, které si obuje. Tkadlčík dnes měl lezecké boty.

Letadlo se pokusil v minulosti podle svých slov táhnout již několikrát, ale dosud se mu nepodařilo najít vhodné místo a vyjednat podmínky. Nápad podle něho vznikl tak, že jeho dcera byla ve škole pokáraná, že si vymýšlí, když tvrdila, že její táta je tak silný, že utáhne letadlo. "Dostala za to poznámku a já řekl, tak to teď tvůj táta musí utáhnout," dodal.

Tkadlčík patří mezi nejznámější profesionální české strongmany závodící ve střední váze do 105 kilogramů. V roce 2018 získal titul nejsilnější muž Evropy a nejsilnější muž světa ve své váhové kategorii a čtyřikrát zvítězil v Arnold Classic Strongman.

Letoun, který sportovec táhl, se podílel mj. letos na pomoci zemětřesením postiženému Turecku, kdy se jím přepravoval český USAR tým i s humanitárním materiálem, loni stroj převážel osmnáctiměsíční popálenou ukrajinskou dívku, kdy šlo o první převoz popáleného pacienta do EU od počátku války na Ukrajině. Stroj z kbelské základny také loni transportoval gorilu Duni ze Španělska nebo v roce 2017 koně Převalského do Mongolska. Vojáci jej využívali k přepravě materiálu a lidí na Misi Multinational Force (MFO) na Sinajském poloostrově.