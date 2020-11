Stroll v Turecku ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu

Istanbul - Z prvního místa do nedělní Velké ceny Turecka formule 1 odstartuje Lance Stroll. Pilot Racing Pointu si pro premiérovou pole position v kariéře dojel v náročných podmínkách na mokré trati a ukončil kvalifikační nadvládu Mercedesu v této sezoně.

Mistrovské stáji, jejíž jezdci ovládli všech třináct předchozích kvalifikací, se naopak vůbec nedařilo. Lewis Hamilton, který v neděli může získat sedmý titul v kariéře a vyrovnat rekord slavného Michaela Schumachera, byl až šestý. Valtteri Bottas obsadil devátou příčku.

Na překvapivých výsledcích se podepsal hustý déšť, kvůli kterému byla první část kvalifikace zhruba na 45 minut přerušena. A ani poté nic nenasvědčovalo tomu, že by si měl Stroll dojet pro první pole position v kariéře. Kanadský pilot ale v poslední části všechny zaskočil a dosavadního suveréna Maxe Verstappena z Red Bullu na druhé příčce porazil o tři desetiny.

"Jsem v šoku, protože po třetím tréninku to před kvalifikací nevypadalo vůbec dobře," řekl Stroll, jenž v posledním tréninku na nejrychlejšího Verstappena ztratil osm sekund. "Když jste celou dobu první a nakonec jste druhý, tak z toho moc velkou radost nemáte. Snad to bude zítra lepší," podotkl Verstappen.

Stroll přiznal, že ani po postupu do třetí kvalifikace nečekal, že by mohl získat pole position. "Ale jakmile jsme nasadili gumy do přechodných podmínek, auto se rozjelo. A nakonec z toho je dosavadní vrchol mojí kariéry," radoval se Stroll, jehož maximem na startu bylo tři roky staré druhé místo z Monzy.

Ostatní jezdci už za Strollem, který se stal prvním Kanaďanem na pole position od mistra světa z roku 1997 Jaquese Villeneuva, výrazně zaostali. Třetí Sergio Pérez z Racing Pointu byl pomalejší o 1,6 sekundy, čtvrtý Alexander Albon z Red Bullu o 2,7 a pátý Daniel Ricciardo z Renaltu o 3,8 sekundy.

Zklamáním skončila kvalifikace pro Hamiltona, kterému dokonce hrozilo vyřazení v první části. Na startu se nakonec postaví do třetí řady, za Strollem zaostal o 4,8 sekundy. "Nevím, co říct. Vůbec nemáme přilnavost. Udělali jsme dobře úplně všechno, ale rychleji jet prostě nešlo," řekl Hamilton.

"Trať je prostě hrozná, je jako led. Ani jsem neudělal žádné chyby, takže z toho pohledu jsem spokojený. S tím, co jsem měl k dispozici, jsem udělal maximum," přidal pětatřicetiletý britský pilot, pro kterého se ale z pohledu boje o titul a vyrovnání Schumacherova rekordu nic nemění.

Průběžné pořadí šampionátu vede o 85 bodů před týmovým kolegou Bottasem, který má jako jediný ještě matematickou šanci ho o titul připravit. Finský pilot k tomu ale potřebuje v neděli získat minimálně o osm bodů víc než Hamilton, což je vzhledem k Bottasovu startu z deváté pozice nepravděpodobné.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Turecka formule 1

1. Stroll (Kan./Racing Point) 1:47,765, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,290, 3. Pérez (Mex./Racing Point) -1,556, 4. Albon (Thaj./Red Bull) -2,683, 5. Ricciardo (Austr./Renault) -3,830, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -4,795, 7. Ocon (Fr./Renault) -4,857, 8. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -4,980, 9. Bottas (Fin./Mercedes) -5,493, 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -9,461.