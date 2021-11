Strojírenského veletrhu v Brně se letos zúčastní 1016 firem z 35 zemí

Praha - Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně se letos zúčastní 1016 firem z 35 zemí. Hlavním tématem bude digitalizace průmyslu. Účastní se mimo jiné Japonsko nebo Tchaj-wan. Účastníci musí dodržovat platná covidová opatření, která však komplikují účast zahraničních subjektů, řekli dnes novinářům ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (ANO), ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš a generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

Letos se koná 62. druhý ročník veletrhu. Kvůli pandemii byl veletrh v loňském roce zrušen, letošní byl přesunut ze září na listopad. Konat se bude v termínu od 8. do 12. listopadu.

"Veletrh se uskuteční v ´postcovidovém´ vydání menšího rozsahu, což je dáno objektivními faktory, které jsou důsledkem pandemie. Pro každý veletrh je důležitá rovnováha trhu, spíše určitý převis nabídky nad poptávkou. Nyní tomu tak není. Stále to ale bude veletrh reprezentující všechny důležité obory strojírenství," uvedl k nadcházejícímu MSV generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Kuliš.

Podle něho bude letošní veletrh zaměřený především na odborníky, nebudou se například hromadně zvát školy, zúčastní se jen školy odborné. Nadále podle něj přetrvává problém s cestováním ze zemí mimo Evropskou unii, a to především kvůli nutné karanténě po příletu.

Součástí MSV bude i Česká národní expozice prezentovaná pod značkou Czech Republic: The Country For The Future. Představí se zde ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová agentura, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Národní rozvojová banka, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví.

"Prezentace České republiky v zahraničí je pro náš export stěžejní. Na České národní expozici, která získala stříbrnou medaili na mezinárodní soutěži World Exhibition Stand Awards 2020, se na letošním MSV pod jednou střechou Czech Republic: The Country For The Future představí už 14 státních organizací. Firmy tak služby a informace od státu získají na jednom místě," řekl Havlíček.

Veletrhu se kromě České republiky zúčastní Francie, Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Tchaj-wan. Součástí veletrhu bude v letošní roce i expozice Japonska pod hlavičkou japonské vládní agentury JETRO (Japan External Trade Organization), která podporuje vzájemné obchodní a investiční vztahy mezi Japonskem a ostatními státy. Poprvé se oficiální účastí představí Indonésie.

Rozhodnutí, že se nebude během pandemie uzavírat průmysl, přispělo podle Havlíčka k tomu, že je česká ekonomika v dobré kondici. "Věřím, že po roční vynucené pauze bude 62. ročník pro všechny opět silným impulzem, zdrojem informací a inspirací, jak dál růst, na koho se obrátit a kam dál směřovat. Nebudou přitom chybět témata jako digitalizace, oběhové hospodářství nebo čistá mobilita," uvedl Havlíček.

Na čistou mobilitu se má v letech 2021 až 2030 výrazně rozšířit podpora, mohla by přesáhnout 33 miliard korun ze zdrojů, jako jsou národní plán obnovy, strukturální fondy či modernizační fond.

Hlavní změnou letošního veletrhu je úprava otevírací doby. Od pondělí do čtvrtka bude otevřeno od 09:00 do 17:00, v pátek pak do 16:00. Otevírací doba je tak proti minulým ročníkům o hodinu zkrácená. Vstupenka zakoupená on-line stojí 250 Kč, na místě zaplatí dospělí 300 Kč.