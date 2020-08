Stroj od Pikto Digital umí potisk látky bez vody a šetří energii

Břeclavská firma Pikto Digital vyrábí strojní zařízení pro ekologicky šetrný potisk látky pomocí digitální pigmentace. Pigmenty se do látky nevážou chemicky, ale mechanicky, což s sebou přináší mnoho nesporných výhod. S týdenním akceleračním programem CzechMatch prezentovali zástupci této mladé firmy svůj produkt v Singapuru a v New Yorku.

Téměř osm miliard lidí potřebuje dennodenně něco na sebe. Textilní průmysl je jedním z největších a nejrozmanitějších odvětví na světě. Zároveň je hned po ropném průmyslu druhým nejvíce znečišťujícím. Kvůli výrobě oblečení se znečistí dvacet procent světové vody. K tomu se každý rok spotřebuje tolik elektrické energie, že by mohla pohánět čtvrtinu USA celý rok, a vyprodukuje se srovnatelné množství skleníkových plynů jako při provozu devadesáti čtyř milionů automobilů. Oblečení dnes navíc vyrábí převážně levná pracovní síla v rozvojových zemích.

Změnit to chce česká firma Pikto Digital. Její patentovaný stroj Maverick sčítá mnoho výhod a je šetrný k životnímu prostředí. Při objemu jednoho milionu metrů čtverečních produkované látky, ze které se vyrobí asi 700 tisíc triček, ušetří sedm tun chemikálií a 65 tisíc litrů vody. K tomu ve srovnání s tradičními strojními zařízeními uspoří asi 70 procent elektrické energie. Zákazníkovi se při tomto objemu výroby vrátí investice do stroje zhruba do roka. Pikto Digital zároveň věří, že s přechodem na digitální tisk se textilní výroba přesune zpět do Evropy.

Impregnovat, vysušit, zafixovat i finalizovat

Jak Pikto Digital vlastně vznikl? Díky inovativnímu nápadu mladého Slováka Františka Balázsyho. Ten už před více než pěti lety předpokládal, že důležitost ekologické výroby bude postupně narůstat i v textilním průmyslu. Zaujala ho technologie digitální pigmentace, která tou dobou byla ještě v plenkách. Pigmenty jsou přírodní barvivo, a tím, že se oproti běžně používaným textilním barvám vážou do vláken mechanicky, ušetří při potisku mnoho škodlivin a chemických látek, nespotřebují žádnou vodu a poradí si s jakýmkoli typem látky. Balázsy se začal digitální pigmentací více zabývat a vyvinul chytrý software, který celý stroj Maverick ovládá. Jeho dlouholetý kamarád, Daniel Šulík, vystudovaný mechatronik, pak stroj navrhl a zkonstruoval. Na to už ale potřebovali další finanční prostředky, a tak oslovili skupinu investorů. Těm se nápad zalíbil natolik, že je prakticky okamžitě podpořili.

„Pokud se rozhodnete vyrábět tištěný textil, nestačí vám k tomu pouze tiskárna. V závislosti na zvolené technologii potisku potřebujete několik dalších zařízení,“ vysvětluje Lucie Kadlecová, business development manager Pikto Digital, a připojuje: „Naše společnost nabízí jako jediná na trhu patentované strojní zařízení, které v setu s pigmentovou tiskárnou zajistí kompletní výrobní proces. Náš stroj zvládne látku naimpregnovat, vysušit, zafixovat barvu a v případě potřeby dokáže provést i její finální úpravu, tzv. post-treatment.“

Podaná ruka od agentury CzechInvest

V květnu 2019, kdy měla firma Pikto Digital dotaženou technologii a vyrobený prototyp, se rozhodla ukázat světu a proniknout na zahraniční trhy. Zajímala ji především zpětná vazba od potenciálních distributorů, klientů a strategických partnerů. V červnu 2019 se proto zúčastnila akceleračního programu CzechMatch agentury CzechInvest v Singapuru.

Za týden pobytu v jihovýchodní Asii využila firma několik hodin mentoringu, díky kterým získala důležité podněty ke svému rozvoji a strategii podnikání. „Obohacující pro nás byla setkání s lidmi z různých odvětví, především z textilního průmyslu, ke kterým bychom se bez CzechInvestu tak lehce nedostali. Získali jsme od nich zpětnou vazbu a potvrdili nám, že se jedná o dynamickou oblast s velkým tlakem na inovace a respektem k životnímu prostředí,“ zdůrazňuje Vladimír Hičák.

Obchodní schůzky zajistil singapurský akcelerátor Expara, se kterým CzechInvest v zahraničí spolupracuje. „Každého setkání se zúčastnil i jeden ze zaměstnanců Expary, který nám pomáhal s přípravou prezentace i vyjednáváním. To bylo velice přínosné,“ dodává Hičák.

Z Asie na zkušenou do Ameriky a zpět

Po pozitivních zkušenostech ze Singapuru se firma opět zúčastnila programu CzechMatch. Ještě v září téhož roku se vydala na druhou stranu zeměkoule do New Yorku, aby si ověřila, zda je Amerika vhodný trh pro expanzi. „Setkali jsme se s celou řadou mentorů a investorů a získali přehled o místním startupovém ekosystému. Nedokázali jsme se ale napojit na relevantní kontakty z textilního průmyslu. Americký trh funguje zkrátka odlišně a zůstává pro nás zatím těžko dosažitelný,“ přibližuje svoje poznatky z New Yorku Kadlecová.

Na asijský trh se Pikto Digital vrátil v listopadu 2019 jako součást obchodní delegace ministerstva průmyslu a obchodu a s podporou CzechInvestu. Svůj produkt představil v Indii, textilní velmoci, která nyní klade na ekologii velký důraz. O jeho technologii byl na místním trhu velký zájem a s potenciálními zákazníky je firma v kontaktu doposud. „Tým CzechInvestu nám ukázal profesionální a zároveň přátelský přístup, díky kterému jsme se dokázali důkladně připravit na asijský i americký trh. Tato zkušenost vyvrátila naše mínění o státní správě,“ podtrhuje Hičák.

Pikto Digital buduje v podstatě nový segment strojních zařízení na poli digitálního potisku látek a zatím nemá konkurenci. Naráží tak často na to, že lidé v tuto technologii nevěří. Aby jim firma dokázala, že látka může mít srovnatelnou kvalitu, i když se vyrobí šetrnějším procesem, nabídla svoji technologii nově vznikající značce Fabrissimo v oblasti textilního průmyslu. „Chceme nabídnout i finální výrobek, potištěnou látku, a potvrdit tak zákazníkovi, že naše technologie funguje. Pomůže nám to zvýšit povědomí o značce a následně vytvářet dlouhodobá partnerství,“ uzavírá Kadlecová.