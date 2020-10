Stroj, který sloužil k hlubinné těžbě uhlí u Mostu, je v muzeu

Pracovníci těžební společnosti Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy vyjíždějí 15. října 2020 s razícím kombajnem PK3R z depa lomu ČSA na Mostecku, kde byl využíván k již ukončené těžbě uhlí ve svazích lomu hlubinným způsobem. Spolu s dalším hornickým zařízením se kombajn stěhuje do Podkrušnohorského technického muzea v Kospistech u Mostu, kde rozšíří expozici hlubinného dobývání hnědého uhlí.

Pracovníci těžební společnosti Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy vyjíždějí 15. října 2020 s razícím kombajnem PK3R z depa lomu ČSA na Mostecku, kde byl využíván k již ukončené těžbě uhlí ve svazích lomu hlubinným způsobem. Spolu s dalším hornickým zařízením se kombajn stěhuje do Podkrušnohorského technického muzea v Kospistech u Mostu, kde rozšíří expozici hlubinného dobývání hnědého uhlí. ČTK/Hájek Ondřej

Most - Razicí kombajn, který sloužil k hlubinné těžbě uhlí v lomu Československé armády (ČSA) na Mostecku, se dnes přestěhoval do Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech u Mostu. Bude součástí expozice věnované dolování hnědého uhlí. Řekl to novinářům ředitel muzea Zbyněk Jakš. Na lomu ČSA na Mostecku na jaře skončila hlubinná těžba v bočních svazích. Těžební společnost Severní energetická oznámila, že se jí takzvané chodbicování už finančně nevyplatí. Vybavení za zhruba 1,5 milionu korun tak darovala muzeu.

Podkrušnohorské technické muzeum se nachází v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. "Pro návštěvníky vystavíme v maketě dolu zhruba 300 metrů dlouhý úsek, ve kterém plánujeme postavit a zprovoznit trať s drážkovými kolejnicemi a závěsnými vozíky a důlní lokomotivou. V této expozici chceme také v dalších třech úsecích návštěvníkům přiblížit soudobou moderní těžbu uhlí s využitím razicího kombajnu PK3R," řekl dnes novinářům ředitel muzea.

Prohlédnout si budou moci lidé pracoviště, která bývala v hlubinných dolech běžná, jako je pomocná dílna nebo rovnačka na železo. Muzeum bude mít i náhradní díly, ze kterých lze sestavit dobývací kombajn, důlní telefony, sebezáchranné přístroje, důlní lampy či důlní osvětlení.

Muzeum přibližuje nejen historické dobývání rud a uhlí, ale také soudobé moderní způsoby těžby. "Díky systému závěsných důlních vozíků a drážkové lokomotivě bude mít jeden unikát. Bude jediným muzeem na světě, které může návštěvníky na tomto typu důlního vlaku svézt," uvedla mluvčí Severní energetické Eva Maříková.

S výstavbou makety hlubinného dolu se začne okamžitě. "Bude to hodně náročné, ale chtěli bychom v dubnu novou expozici otevřít," uvedl Jakš.

Expozice Podkrušnohorského technického muzea ukazují zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností. V areálu muzea je výstavní galerie i ojedinělá výstava těžebních velkostrojů.