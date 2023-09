Stříž odeslal návrh na jmenování Dragouna do funkce vrchního žalobce v Olomouci

Brno - Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž dnes odeslal ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) návrh na jmenování Radima Dragouna do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci. ČTK to řekl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petr Malý. Dosavadního ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Dragouna minulý týden doporučila výběrová komise ze tří uchazečů. NSZ nového šéfa státních zástupců na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci vybíralo kvůli tomu, že k 31. červenci rezignoval dosavadní šéf Radim Daňhel.

Kandidáta navrhuje podle zákona o státním zastupitelství nejvyšší státní zástupce a jmenuje ministr spravedlnosti. O pozici měli vedle Dragouna zájem ještě dosavadní Daňhelův náměstek pověřený řízením Radek Bartoš a také evropský pověřený žalobce Adam Bašný. "Na základě vyhodnocení pohovorů komise doporučila nejvyššímu státnímu zástupci jako nejvhodnějšího kandidáta Radima Dragouna, a to zejména z důvodů předchozí využitelné praxe ve vedoucích pozicích, kvalitně zpracované koncepce rozvoje Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, přesvědčivého vystupování a vyjadřovacích schopností. Na tom se komise shodla jednoznačně a jednomyslně," uvedl minulý týden Malý.

Dosavadní olomoucký vrchní státní zástupce Daňhel rezignaci oznámil v červnu a nyní působí jako státní zástupce v Kroměříži. VSZ v Olomouci vedl od poloviny července loňského roku. Daňhel ve svém vyjádření k rezignaci uvedl, že důvody jeho odchodu nesměřují proti organizaci úřadu. Týkají se podle něj výlučně jeho osoby a jeho odpovědnosti, kterou za chod úřadu nese.

Novým ředitelem GIBS by se po Dragounovi měl stát dosavadní náměstek inspekce Vít Hendrych. Návrh vlády na jeho jmenování ve čtvrtek projednal sněmovní bezpečnostní výbor, předseda vlády Petr Fiala (ODS) by ho měl do funkce jmenovat ve středu. Dragounovi ve čtvrtek skončilo pětileté funkční období.