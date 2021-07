Stříž: Benešová projedná stažení novely ke státním zástupcům s premiérem

Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) je vstřícná k návrhu nového nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, aby stáhla z vlády novelu zákona o státním zastupitelství. Věc chce ale nejprve projednat s premiérem, sdělil médiím po dnešní schůzce s ministryní Stříž. Šéf žalobců usiluje o přepracování předlohy, po volbách chce předložit novému ministrovi ucelené podklady.

"Chtěl bych ten zákon poněkud upravit, přepracovat tak, aby na něm byla shoda s ministrem spravedlnosti a aby i ve vládě měl širší podporu," vysvětlil Stříž. Ministryně si je podle něj vědoma toho, v jaké patové situaci se zákon nachází. "Přislíbila mně, že věc projedná s panem premiérem a že jí nebrání asi nic v tom, aby mému požadavku vyhověla a abychom se už teď mohli začít připravovat na pracovní podobu nové, průchodnější, pragmatičtější novely zákona o státním zastupitelství, případně diskusím k novému zákonu," popsal.

Stříž pokládá za nejpodstatnější upravit postavení vedoucích státních zástupců, způsob jejich výběru a jmenování a délku jejich mandátu. Rád by v tomto ohledu také zakotvil "luxusnější postavení nejvyššího státního zástupce". "Nehodlám tento zákon vytvářet sám pro sebe, proto se nebudu rozpakovat prosazovat pro budoucího nejvyššího státního zástupce co možná nejkomfortnější podmínky v tom smyslu, že bude více nezávislý na vůli vlády, ne aby ho mohla odvolat tak jako mě každým dnem," řekl.

Šéf žalobců nezastírá, že z jeho pohledu by byla ideální "maximalistická" varianta změn zahrnující i změnu ústavy, která by soustavu státního zastupitelství vyňala z moci výkonné. "Slušelo by se, aby s novým trestním řádem tady byl i nový zákon o státním zastupitelství, který by byl provázán s touto procesní normou a lépe upravoval postavení státních zástupců nejen v trestním řízení, ale ve všech dalších působnostech, které mají státní zástupci v gesci," uvedl.

"Na druhou stranu jsem pragmatik, stojím nohama na zemi a vnímám, že o totéž se snažil i Pavel Zeman celých deset let a z nějakých důvodů to neprošlo. Takže já se budu snažit velmi usilovně vysvětlovat, že i ta minimalistická varianta je velmi důležitá a potřebná," doplnil k možné novele zákona.