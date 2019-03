Příbram - Fotbalisté Příbrami vyhráli ve 23. ligovém kole v utkání dvou sestupem ohrožených týmů nad Karvinou 2:1. Domácí poslal do vedení v úvodu svou první brankou po návratu ze Slavie Jan Matoušek, za hosty v 78. minutě srovnal Dávid Guba, ale v 87. minutě rozhodl krátce po příchodu na trávník další střídající hráč Radek Voltr. Příbram se posunula na dvanáctou příčku tabulky a odskočila soupeři na devět bodů. Karviná má na předposledním místě stále jen jednobodový náskok před Duklou.

Příbramští nastoupili bez zraněného Rezka, ale obnovenou domácí premiéru zažil navrátilec Matoušek a doslova od prvních sekund ho bylo plné hřiště. Už jeho první spolupráce s Fantišem po 63 vteřinách utkání skončila vedoucím gólem poté, co přelstil trojici hostujících obránců. Pro Matouška to byla první ligová trefa od 25. srpna.

Hosté úvod zápasu vůbec nezvládli a dvojice domácích ofenzivních hráčů je dostávala opakovaně do úzkých. Ve 12. minutě si role vyměnili a Fantiš mohl z osmi metrů umístit míč do odkryté branky, ale mezi tyče se netrefil. "Měli jsme proměnit už před poločasem další šance, na to jsme hráče upozorňoval," zlobil se po utkání trenér domácích Josef Csaplár za fázi, kde jeho svěřenci mohli ztratit zápas, v kterém jasně vykročili za třemi body.

Karviná se dostávala do hry zvolna, nejnebezpečnější byla po centrech z levé strany, ale šance měla až před poločasem. Nejprve nehlídaný Krivák hlavičkoval těsně vedle, v nastaveném čase se pak opřel nečekaně před šestnáctkou do míče Faška a trefil břevno.

I proto možná už hosté po pauze působili sebevědoměji a v 62. minutě měli znovu blízko k vyrovnání, ale Moravce brankář Kočí nadvakrát dokázal vychytat a odražený míč příbramský odchovanec Wágner poslal vysoko nad.

"Soupeř musel začít otevírat hru, Karviná měla více ze hry, nám chyběla kvalita a klid. Měli jsme i trochu štěstí v hektickém závěru, ale i tak si myslím, že naše výhra byla zasloužená," viděl polevení svého týmu Csaplár, které nakonec mohlo stát Příbram dva důležité body.

Domácí v závěru příliš mysleli na udržení stavu a doplatili na to dvanáct minut před koncem po trefě střídajícího Guby. Příbramští ale nakonec dokázali znovu strhnout vítězství na svoji stranu. V 87. minutě se dvě minuty po příchodu na hřiště trefil hlavou po Antwiho centru střídající Voltr.

"V druhém poločase se toho hodně změnilo - párkrát jsme zakombinovali, měli i první šance a najednou hra vypadala jinak, dokázali jsme dokonce i zaslouženě vyrovnat. Jenže pak přišla snad poslední akce domácích a jsme bez bodu," povzdychl si zklamaný karvinský kouč Norbert Hrnčár.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Byl to zajímavý, pro diváky rozhodně atraktivní zápas. Padaly hezké góly, řada šancí, bylo to drama až do konce. Měli jsme proměnit už před poločasem další šance, na to jsme hráče upozorňoval. Pak přišly i možnosti soupeře, nám najednou chyběla větší ochota se nabízet a přišel typický zápas o záchranu: Soupeř musel začít otevírat hru, Karviná měla více ze hry, nám chyběla kvalita a klid. Měli jsme i trochu štěstí v hektickém závěru, ale i tak si myslím, že naše výhra byla zasloužená."

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Měli jsme velmi špatný vstup do utkání a hned jsme byli potrestáni gólem. Přišly ale i další nepřesnosti, byli jsme pod velkým tlakem, nedokázali jsme si pořádně přihrát. V druhém se toho hodně změnilo - párkrát jsme zakombinovali, měli i první šance a najednou hra vypadala jinak, dokázali jsme dokonce i zaslouženě vyrovnat. Jenže pak přišla snad poslední akce domácích a jsme bez bodu."

FK Příbram - MFK Karviná 2:1 (1:0)

Branky: 2. Matoušek, 87. Voltr - 78. Guba. Rozhodčí: Nenadál - Paták, Horák. ŽK: Chaluš (Příbram). Diváci: 2167.

Sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Kingue (85. Voltr), Jablonský (80. Keita) - Fantiš (65. Vůch), Květ, Mingazov - Matoušek. Trenér: Csaplár.

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Rundič, Djordjevič - Bukata, Faško - Budínský (46. Ba Loua), Moravec (86. Dramé), Galuška (59. Guba) - Wágner. Trenér: Hrnčár.