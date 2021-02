Střídající Salák dovedl Spartu k výhře nad Pardubicemi

Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 44. kole extraligy Pardubice 5:4 po samostatných nájezdech, vyhráli poosmé v řadě a i nadále jsou v čele tabulky. Dvěma góly se pod výhru Pražanů podepsal obránce Tomáš Dvořák, rozhodující nájezd proměnil Lukáš Pech. Velkou zásluhu na úspěchu domácích měl brankář Alexander Salák, který od druhé třetiny nahradil jedničku Matěje Machovského.

Východočechům se v O2 areně ideálně vydařil vstup do utkání, již v 5. minutě vedli 2:0. Nejprve překonal Machovského v brance Sparty Horký a připsal si první gól za Pardubice po svém příchodu z Brna, o druhou branku se po rychlém protiútoku a přečíslení postaral obránce Mikuš.

Pražanům se následně podařilo snížit, když Dvořák využil zakrytého výhledu brankáře Barulina a trefil od modré čáry přesně do horní části branky. Vyrovnat mohl Rousek či Řepík s Horákem v oslabení, ruský gólman byl ale již pozorný.

V 19. minutě tak Dynamo zvýšilo na 3:1, když se po Kousalově přihrávce prosadil Zohorna a připsal si pátý bod ve třetím zápase po nedávném návratu z KHL.

Trenéři Sparty do druhé třetiny poslali do branky Saláka, změnili složení všech útoků a vyplatilo se jim to. Pražané si vytvořili převahu a poté, co přežili šanci Pochobradského, podařilo se jim vyrovnat. Ve 33. minuty využil Barulinovo zaváhání Dvořák, o dvě minuty později po Němečkově přihrávce uspěl na brankovišti Tomášek.

Ve 44. minutě mohl hostům vrátit vedení Pochobradský, ani ve své druhé velké příležitosti ale nemířil přesně. Sparta následně nevyužila první přesilovku v zápase a sama v oslabení inkasovala. Faul Sukeľa potrestal Camara. Domácí ale opět srovnali, Barulina prostřelil krátce po buly Polášek.

Utkání tak dospělo do prodloužení. V nastavené pětiminutovce měly oba týmy několik šancí, gól však nedaly. Vítěze tak určily samostatné nájezdy, ve kterých byly úspěšnější domácí. Zatímco Saláka nepřekonal ani jeden z pěti exekutorů Dynama, Barulina prostřelil Pech.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Zaspali jsme začátek a hra celkově nebyla podle našich představ. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, trošku jsme zamíchali se sestavou a podařilo se nám vyrovnat. Myslím si, že druhá třetina byla z našeho pohledu nejlepší. Ve třetí třetině jsme bohužel udělali zbytečný faul ve středním pásmu a soupeř toho využil. Naštěstí se nám poté ještě podařilo vyrovnat. Jsme rádi za extra bod v penaltách, protože se nám moc v této sezoně nedařily. Výhry za dva body si ceníme, protože jsme hráli proti velice dobrému soupeři. Pardubice teď hrají dobře, jsou silné na puku."

Richard Král (Pardubice): "Měli jsme velice dobrý vstup do utkání a odehráli jsme velice dobrou první třetinu. O osudu zápasu asi rozhodla druhá část, kdy jsme měli dvě veliké šance, mohli jsme odskočit na 4:1, ale místo toho jsme dostali nešťastnou branku na 3:2 a pustili jsme Spartu do hry. Pak už to byl oboustranně vyrovnaný zápas, nakonec rozhodla dovednostní soutěž, ve které byla Sparta šťastnější nebo možná o fous lepší."

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 5:4 po sam. nájezdech (1:3, 2:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Tomáš Dvořák (Řepík, M. Forman), 33. Tomáš Dvořák (Řepík), 36. Tomášek (Němeček), 54. Polášek (Řepík, Rousek), rozhodující sam. nájezd Pech - 3. L. Horký (O. Roman, Vála), 5. J. Mikuš (Paulovič, Blümel), 19. T. Zohorna (R. Kousal, Camara), 50. Camara (R. Kousal, J. Mikuš). Rozhodčí: Hradil, Kika - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 3:1, navíc Camara (Pardubice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sparta: Machovský (21. Salák) - Kalina, Němeček, Polášek, Košťálek, M. Jandus, Tomáš Dvořák - Řepík, R. Horák, M. Forman - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - A. Kudrna, D. Vitouch (21. Zikmund), Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Pardubice: Barulin - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Ďaloga, Vála - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Blümel, Poulíček, Paulovič - Tybor, O. Roman, L. Horký - Pochobradský, O. Rohlík, Štetka. Trenér: R. Král.