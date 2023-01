Střídající Puškáč dvěma góly zařídil fotbalistům Bohemians výhru s Teplicemi

Praha - Fotbalisté Bohemians v 17. kole první ligy porazili doma 2:0 Teplice a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Dvěma góly v 55. a 74. minutě rozhodl střídající útočník David Puškáč. Severočeši podlehli dnešnímu soupeři i podruhé v tomto ročníku a jsou dvanáctí.

Pražané v prvním utkání jarní části navázali na poslední domácí zápas se Zlínem (3:2) a před svými fanoušky vyhráli podruhé v sezoně. V roli hostů navíc zdolali na stadionu v Ďolíčku Pardubice. "Skláři" prohráli venku počtvrté v řadě a na hřištích soupeřů jsou se čtyřmi body nadále druhým nejhorším týmem soutěže.

V základní sestavě Bohemians se chystal po takřka 15 letech k ligovému comebacku záložník Morávek, jenž se vrátil před sezonou z německého Augsburgu. Trojnásobný reprezentant ale těsně před začátkem z nominace vypadl, místo něj nastoupil ke 150. startu v nejvyšší soutěži Hála. "Honzu píchlo na konci rozcvičky při poslední střele ve svalu. Bylo to spíš z preventivních důvodů, nechtěli jsme riskovat," uvedl na tiskové konferenci kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Soutěžní premiéru za "Klokany" si odbyli hosté z Plzně Čermák s brankářem Jedličkou, na druhé straně se v lize poprvé od začátku představil záložník Čičovský.

Trenér Jarošík musel už ve čtvrté minutě stáhnout ze hry zraněného Vondráška. V domácím dresu ze stejného důvodu nedohrál první půli další obránce Křapka. Na hrotu teplického útoku byl znovu nejvýraznější postavou Senegalec Gning, jenž po individuální akci připravil dvě velké šance Urbancovi. Zejména v té první z 19. minuty měl třicetiletý záložník na noze úvodní branku, z malého vápna ale ve vyložené šanci minul.

Nejnebezpečnější střelu na bránu tak měli v prvním poločase domácí. V závěru nastavení vypálil Prekop z hranice vápna, Grigar ale jeho ránu dokázal vytěsnit mimo tři tyče. "První poločas nebyl podle našich představ, bylo to od nás málo. Proto jsme reagovali změnou rozestavení a střídáním. Ve druhé půli už jsme to zase byli my, vytvořili jsme si tlak, který postupně nabíral na obrátkách," potěšilo Veselého.

Domácí kouč poslal do druhé půle místo Kovaříka do hry druhého klasického útočníka Puškáče a změna se mu vyplatila. V 55. minutě ještě Drchal trefil ve dvojité šanci nejprve Grigarovu nohu a následně tyč, z následující akce ale kmenový hráč Sparty našel před prázdnou bránou Puškáče a ten pohodlně zakončil.

Pražané ve druhém dějství dominovali. Drchal mohl krátce po úvodním gólu navýšit skóre, Grigar ale opět vytáhl vynikající zákrok. Pojistku tak přidal až čtvrthodinu před koncem znovu Puškáč, jenž hlavou prodloužil do sítě Jánošův centr z pravé strany.

"Intuitivně jsem šel na přední tyč, měl jsem ale míč za sebou, tak jsem se ho snažil hlavně poslat na bránu. Tlačil jsem ho očima do sítě, nakonec to byl pěkný gól," řekl devětadvacetiletý útočník, který je s pěti ligovými trefami nejlepším střelcem týmu.

"Příprava mu nevyšla, proto začal na lavičce. Říkal jsem mu, že nejlepší bude, když ze mě udělá pitomce, abych pak musel odpovídat, proč jsem ho nenasadil od začátku. Takové výkony musí opakovat, očekáváme to od něj," poznamenal Veselý.

Domácí si výsledek bez problémů pohlídali a dnešního soupeře zdolali v lize v Ďolíčku počtvrté v řadě. Severočeši se střelecky neprosadili ani ve druhém vzájemném duelu sezony nejvyšší soutěže.

"Ve druhé půli nám hodně chyběl ve středu hřiště Kučera. Byl to třetí zraněný záložník, což se na naší hře projeví. Je to i o šířce kádru obou týmů, ale nechci se na to vymlouvat. Soupeř nás nepřehrál, ale na těžkém terénu a v prvním jarním zápase hrál jednoduchý fotbal, což se dalo čekat. Nám tohle nevyhovuje," zhodnotil Jarošík.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "První poločas nebyl podle našich představ. Obecně moc krásy a zajímavých momentů nenabídl, spíš souboje, zranění a vynucená střídání. Obdivuji každého, kdo v tomhle mrazu přišel na fotbal, jsou to pro mě hrdinové. Ani jsem nečekal takovou návštěvu, za mě je šílenost hrát v takových podmínkách, s kombinační hrou to nemá moc společného. Od nás mi to přišlo v první půli málo, proto jsme reagovali změnou rozestavení a střídáním. Ve druhé půli už jsme to zase byli my, vytvořili jsme si tlak, který postupně nabíral na obrátkách. Po úvodní brance jsme se uklidnili a dovedli zápas zaslouženě do vítězného konce. Davidu Puškáčovi příprava nevyšla, nebyl nebezpečný a neměl čísla, proto začal na lavičce. Říkal jsem mu, že nejlepší bude, když ze mě udělá pitomce, abych pak musel odpovídat, proč jsem ho nenasadil od začátku. Dal dva góly, ale musí takové výkony opakovat, očekáváme to od něj."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Tyhle zápasy nikomu nechutnají, fanouškům ani hráčům. Velká zima, těžký terén, špatně se na tom kombinuje. Hned v úvodu zápasu se nám bohužel zranil Vondrášek, což je pro naši obranu důležitý hráč. Ve druhé půli nám hodně chyběl ve středu hřiště Kučera, byl to třetí zraněný záložník, což se na naší hře projeví. Je to i o šířce kádru obou týmů, ale nechci se na to vymlouvat. Bohemka mohla prostřídat a změnit ráz zápasu. Třeba Puškáč umí podržet míč, je nebezpečný a výborný zády k bráně. Soupeř náš nepřehrál, ale na těžkém terénu a v prvním jarním zápase hrál jednoduchý fotbal, což se dalo čekat. Nám tohle nevyhovuje, protože jsme tým, který chce hrát fotbal. Z tohoto pohledu snesla nějaká měřítka jen první půle."

Bohemians 1905 - FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 55. a 74. Puškáč. Rozhodčí: Hocek - Vodrážka, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Gning, Jarošík (trenér, oba Teplice). Diváci: 3312.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Křapka (36. Vondra) - Köstl, Jánoš (84. Jindřišek), Čermák, Kovařík (46. Puškáč) - Prekop (84. Matoušek), Hála (75. Dostál) - Drchal. Trenér: Veselý.

Teplice: Grigar - Vondrášek (4. Chaloupek), Knapík, Hybš - Hyčka (76. Radosta), Kučera (46. Dramé), Mareček, Urbanec - Čičovský (63. Sy) - Gning, Žák (63. Kodad). Trenér: Jarošík.