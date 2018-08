Zlín - Fotbalisté Zlína porazili v pátém kole první ligy Teplice 1:0, když ve třetím domácím zápase po sobě Ševci rozhodli o bodovém zisku až v závěru utkání. Jedinou branku vstřelil v 93. minutě po pouhých čtyřech minutách na trávníku Alexander Jakubov.

Do sestavy Zlína se vrátil uzdravený kapitán týmu Jiráček a také útočník Poznar. Teplický trenér Šmejkal po domácí prohře 0:4 se Spartou dal poprvé v tomto ročníku příležitost brankáři Grigarovi a na místě stopera se místo Krále objevil Hošek.

Ševci měli po celý úvodní poločas vytrvalou územní převahu, ze které si vypracovali i několik slibnějších šancí. V úvodních deseti minutách dvakrát zahrozil aktivně hrající Traoré. Poprvé překonal i brankáře Grigara a míč před cestou do sítě vykopl stoper Jeřábek. Při další příležitosti mířil vedle.

Severočeši se zatáhli do defenzívy a s hrou do plné obrany měli domácí problémy, protože většinu pokusů o nakopávané míče stačili tepličtí zadáci odvrátit. Do největší příležitosti se dostal pouze ve 21. minutě po Podiově centru Gajič, který hlavou přestřelil branku.

Hosté se často z obrané ulity nedostali. Zahrozili vážněji pouze jednou ve 35. minutě, kdy střelu Žitného z hranice trestného území stačil brankář Dostál vyrazit.

I ve druhém poločase si Zlín udržoval územní převahu, která ale končila na nepřesnostech. Chyby soupeře v rozehrávce využívali tepličtí fotbalisté k rychlým protiútokům. Do tří šancí se dostal Vaněček, který propásl největší příležitost ke skórování v 75. minutě, kdy se ocitl sám před Dostálem, brankář Zlína ale slabou střelu chytil.

V závěru se dostal ještě dvakrát do zakončení Beauguel, ale gólově se prosadil až střídající Jakubov, který po centru Podia zblízka překonal Grigara. Zlín tak doma potřetí za sebou rozhodl o bodech až v závěru zápasu - proti Mladé Boleslavi zajistil výhru 3:2 v 80. minutě Matejov a proti Jablonci trefil remízu 1:1 v 90. minutě Beauguel.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Zlína): "I když jsme dali gól v poslední minutě, tak je naše vítězství zasloužené. Úvod jsme neměli ale podle našich představ. Soupeře jsme zbytečně nechali, aby se dostal do hry. Nešla nám úplně finální fáze, nedařily se ani centry do stran a tím jsme nedostali naše útočníky do utkání. Hodně jsme kazili přihrávky, získat zpět míče nás stálo hodně sil. Kombinace vázla, nebyla přesná, ale přesto jsme si vypracovali dost brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Zápas jsme se pokoušeli rozhodnout v závěru, otvírali jsme více obranu. Soupeř se proto dostal častěji do šancí. V závěru jsme vystřídali oba útočníky, chtěl jsem ke konci zápasu něco změnit. Nakonec to vyšlo. Dát v poslední vteřině gól je paráda. Na druhé straně pro soupeře je to hodně tragické. Pro Jakubova je branka obrovskou vzpruhou, neboť byl dlouho zraněný."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Nevstoupili jsme do zápasu špatně. Ale od patnácté minuty jsme se dopustili několika laciných ztrát na útočné polovině a ve středu hřiště. Soupeř začal být aktivnější a dostal nás pod tlak. Vytvořil si jednu tutovou šanci, byl také lepší na míči. Nevstoupili jsme dobře ani do druhého poločasu. Pomohla nám až střídání, která naši hru oživila. Dlouho ani jednu šanci nikdo neproměnil, my jsme pak obrovsky chybovali v poslední vteřině utkání a dostali branku, která rozhodla o výsledku."