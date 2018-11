Ivančice (Brněnsko) - Z naprosté ruiny proměnili během 20 let manželé Zahradníkovi Stříbský mlýn na Brněnsku ve vyhledávanou kavárnu s galerií. Osobitý prostor dnes slouží v týdnu jako dílna sochaře Josefa Zahradníka, o víkendu jako kavárna a galerie. V oblíbené rekreační oblasti mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi na Brněnsku je to ojedinělý podnik.

"Mlýn jsme koupili v roce 1990 poměrně složitým způsobem. V té době to byla zřícenina, která sloužila jako obecní skládka a nám bylo té nemovitosti líto," přibližuje začátky Josef Zahradník.

Postupně začali mlýn opravovat a i když dnes areál slouží svému zamýšlenému účelu, práce na něm nikdy nekončí. Původní plán byl, že si ve mlýně sochař zřídí dílnu. Teď tu má dílnu pro práci s dřevem i kovárnu, kde vytváří svá originální díla. "Každou chvíli někdo přišel a chtěl si povídat a já jsem chtěl spíš pracovat. Tak jsme vymysleli kavárnu, kde bychom lidem umožnili pobýt u kávy nebo u čaje a já bych přitom mohl pracovat," konstatuje umělec, který žije prakticky bez informačních technologií.

Několik let vedl o víkendech kavárnu s manželkou, ale po šesti letech s ní skončili. "Neměli jsme jediný volný víkend. Když jsme to zapíchli, byla to obrovská úleva a bylo to krásné, ale už to zase skončilo," směje se Josef Zahradník.

Kavárnu v novém konceptu a kabátě teď vede jeho dcera s manželkou, které mají obě civilní povolání. Proto je v zimě otevřeno jen o víkendu od 14:00, v létě mohou lidé přijít posedět i v pátek. Členité působivé prostory dotváří rozmanitá sochařova díla Josefa Zahradníka, která lze v galerii i zakoupit.

Kavárna v novém otevřela před dvěma lety a nabídkou by mohla konkurovat i podnikům v centru Brna. Nabízí kvalitní kávu z lokální pražírny, víno od místního vinaře i pivo z malých pivovarů. Zákusky sem dodává vyhlášená brněnská cukrárna Kokino, v nabídce nechybí raw dorty a mošt z Hostětína.