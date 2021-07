Stříbrný Kostelecký děkoval manželce, že nakonec do Tokia letěl

Tokio - Sportovní střelec David Kostelecký měl pochyby, jestli má na olympijské hry do Tokia ještě jet. Manželka Lenka vítěze z Pekingu 2008 přesvědčila a on dnes v šestačtyřiceti letech přidal v trapu do sbírky stříbro. Startoval už na šesté olympiádě a o tom, zda bude usilovat o start v Paříži 2024, se rozhodne s klidnou hlavou.

Před cestou do Japonska chtěl soutěž ubojovat se ctí. A povedlo se mu to nadmíru. S kamarádem a reprezentačním kolegou Jiřím Liptákem olympijský trap ovládli. Kostelecký chvilku ve finále vedl a mířil za druhým zlatem, nakonec nejcennější medaili prohrál po chybě v sedmé ráně rozstřelu.

"Jsem rád, že v tomhle pozdním sportovním věku to ještě jde," pochvaloval si Kostelecký, který se představil na hrách poprvé už Atlantě 1996 (31. místo), poté startoval v Sydney 2000 (6.), se zlatem se vrátil z Pekingu 2008, v Londýně 2012 byl 14. a v Riu de Janeiro 2016 čtvrtý.

Po tokijském stříbru děkoval za podporu na všechny strany. Od Českého olympijského výboru přes střelecký svaz, resort Duklu, až po rodinu. Především ale své ženě. "Ona mě furt nutila, abych sem jel. Já jsme si nebyl jistý. Měl jsem jeden takový slabší moment. Takže, Leni, díky!"

Na jeho mobilu pravděpodobně přistává jedna gratulace za druhou. Střelec ale má telefon už čtrnáct dnů vypnutý a asi to tak ještě chvilku zůstane. "Dalších čtrnáct dnů ho nezapnu. Takže se všem, co mi píšou, omlouvám, ale odepíšu vám nějak za měsíc," vzkázal.

Stříbrnou medaili po vyhlášení potěžkal v ruce. "Je recyklovaná a těžká," řekl o nejtěžším cenném kovu na letních hrách, na jehož výrobu byly použity recyklované kovy z téměř 79.000 tun mobilních telefonů a dalších malých elektronických zařízení. A medaili doma přidá ke zlatu z Pekingu. "Mám dvě medaile a tři syny. Doprčic. Měl jsem to v Riu trefit a měl bych klid," vtipkoval.

Lipták po úspěšné soutěži řekl, že by stříbro mohlo Kosteleckého přesvědčit, aby vydržel do Paříže. "Tam budu v Praze v televizi komentovat tvůj zápas," řekl mu Kostelecký.

Na dotaz, jestli to znamená, že šestá olympiáda je jeho poslední, nakonec ale jasně neodpověděl. "Vůbec nevím. Nechci o tom teď přemýšlet. Byl by to dobrý moment odejít, nebudu mládnout. Budeme se o tom ještě bavit, teď nebudu dělat žádné rozhodnutí, abych nebyl jako někteří sportovci, co pořád odcházeli a přicházeli. Zeptám se ženy," podotkl s úsměvem.