Berlín - Chodkyně Anežka Drahotová v průběhu dnešního závodu pomýšlela i na evropský titul, ale nakonec i po druhém místě zářila štěstím. Věděla totiž, že na trati víc udělat nemohla. Nelitovala, že byla aktivní a Španělka Mária Pérezová ji čtyři kilometry před cílem předstihla a udělala rozhodující trhák.

"Věděla jsem, že jsem dobře připravená. Šla jsem do toho s tím, že udělám, co bude v mých silách. Možná jsem třeba nešla úplně takticky dobře, mohla jsem víc pošetřit síly, ale trenér mi dal pokyny, že když se budu cítit dobře, že to mám zkusit. Víc jsem udělat nemohla," popisovala.

Uznala, že v závěru jí chyběly síly, aby Španělce odolala. Znala kvalitu Pérezové z MS družstev v čínském Tchaj-cchangu, kde byla o deset sekund před ní. "Já jsem tam skoro umřela, aby mě nepředešla. To si pamatuju. Věděla jsem, že je dost silná. Myslím si, že má malinko problém s technikou, takže jsem věděla, že když půjde se mnou, tak třeba se bude snažit jít vážně čistě. Věděla jsem, že je dobře připravená a že tam šetří. Snažila jsem se bojovat o zlato, ale to už nešlo," vykládala třiadvacetiletá chodkyně.

Musela se vyrovnat s téměř dvouhodinovým odložením ranního startu kvůli úniku plynu v blízkosti závodního okruhu. "Nejdřív nám řekli dvacet minut, pak čtyřicet. Vždycky jsem si sedla, pak jsem šla rovinku, pak na záchod, taková kolečka jsem chodila, už jsem z toho byla taková nervózní. A pak nám řekli, že půjdeme s muži, tak jsem si sedla do stanu. Lukáš Gdula mě občerstvoval, spíš jsme si dělali fórky, Tomáš Dvořák říkal vtipy, takže to bylo dobré," řekla.

Drahotová měla trošku obavu, aby ve společném závodě s muži nepřepálila úvod. "Ale konec byl docela příjemný. Jak nás docházeli, tak jsem se chvilku i s Christopherem Linkem, řekla bych tak kilák, vyvezla, to bylo fajn. I když potom tam byl trochu zmatek, na obrátce jsem se snažila jenom lehce zmapovat, jak jsem na tom, a to se vůbec nedalo," uvedla juniorská mistryně světa z roku 2014.

Smíšený závod prospěl atmosféře na Evropské míli v centru města, kde se konal. "Atmosféra byla neskutečná, to jsem fakt nezažila. Po celé trati byli fanoušci, celou dobu někdo řval, slyšela jsem trenéra, protože stál na straně, kde fanoušci být nemohli. Pak jsem slyšela taťku, ještě i pár českých hlasů, ale opravdu to byl takový řev, že to bylo neskutečné," rozplývala se Drahotová.

Večer se chystá na Olympijský stadion, protože v akci bude její přítel Patrik Šorm, člen čtvrtkařské štafety. "Půjdu se podívat na štafetu 4x400 metrů a na další disciplíny. Včera dali český rekord, věřím, že to ještě zlepší," dodala Drahotová.

Od Curychu k Berlínu - propad a vzestup chodkyně Drahotové

Evropské medaile chodkyně Anežky Drahotové dělí čtyři roky, ale také spousta sportovních zkušeností. Většinou nebyly příjemné. Na mistrovství světa v roce 2015 v Pekingu závodila s únavovou zlomeninou stehenní kosti, jejíž následky ji pak omezovaly v přípravě na olympijské hry 2016. Loni se trápila celý rok a vyvrcholilo to na mistrovství světa, kde musela závod kvůli žaludečním potížím vzdát.

Před čtyřmi lety v Curychu, kde byla chůze v programu ME naposledy, si došla pro bronz jakožto čerstvá juniorská mistryně světa. "Curych byl pro mě šok. Pamatuju si z toho závodu nic nic a pak byl cíl. Byla jsem mladší, bylo mi 19, měla jsem to jinak v hlavě nastavené," vzpomínala.

Tehdy jí šlo všechno samo, ale pak nastaly patálie. A Drahotová se několik let trápila. Pozitivní impulz přinesly loňské změny. "S mým druhým trenérem Filipem Tomášem jsme začali dělat, co mě víc bavilo, snažila jsem se změnit stereotypy. I byl problém, že jsem odmaturovala, začala jsem studovat dálkově, najednou jsem měla víc času, cítila se z toho všeho unavená. Už před Londýnem se to malinko změnilo, ale tam jsme se snažili vyladit formu na poslední chvíli a pak jsem něco blbého snědla, nebo nevím, proč mi bylo tak špatně," vyprávěla.

Po londýnském zklamání dostala novou chuť do tréninku. "Od podzimu už příprava proběhla skvěle, snažila jsem se oprostit od toho, že byly nějaké zdravotní komplikace. Trenér dokázal trénink uzpůsobit tomu, co já potřebuji. Byla jsem spokojená doma, s přítelem, ve všem. To, že jsem tady, je odraz toho celého," řekla svěřenkyně kouče Iva Pitáka.

Třiadvacetiletá Drahotová má silnější psychiku než dřív. "Jak se minulý rok nedařilo, tak jsem do toho šla, že musím, že to nejde, abych neuspěla, že musím prodat, co v sobě mám. A teď jsem do toho šla s radostí. Věděla jsem, že trenér a přítel mi věří, rodina mi fandí, že se na to všichni moc těší, a chtěla jsem jim udělat radost," popisovala.

Její tvář dnes před startem zdobil široký úsměv, i když se jí do hlavy vkrádaly myšlenky na nepovedené závody. "Když mi bliknul hlavou Londýn nebo třeba i to Rio, kde jsem z toho byla malinko nešťastná, protože jsem si myslela, že mám na víc, tak jsem se snažila to dát pryč a nastavit se dneska tak, že je to úplně první den a jako by to byl můj první závod," řekla.

Multisportovkyně, které se zejména v minulosti dařilo i v běhu a cyklistice, se snaží více poslouchat své tělo. "Nemůžete při každé bolístce přestat s tréninkem, ale zranění vás zbrzdí a pak se z toho hrozně dlouho hrabete. A opravdu není nic horšího, když vás pořád něco bolí, vy se to snažíte pořád překonávat a tím to ještě zhoršujete. Tím víc obdivuju Zuzku Hejnovou, že sem přijela a že závodila," uvedla chodkyně, která dnes časem 1:27:03 zaostala o pouhých deset sekund za vlastním českým rekordem.

Kilometry na kole najíždí dosud, ale běhání musela omezit. "Protože ty okostice se nedaly vydržet. Měla jsem tam opět nějaké zranění, zduření, byla jsem u pana profesora Koláře, který mi vysvětloval, že by mohlo dojít k další únavové zlomenině. Na kole se snažíme najíždět objemy, ale samozřejmě priorita je chůze," dodala.

Jejím dalším cílem jsou olympijské hry v Tokiu. "Přála bych si zůstat zdravá, natrénovat, jet tam a uspět. Samozřejmě co bude za dva roky, to neumím říct. Ale když mi bude přáno a zůstanu zdravá, tak se na to moc těším."