Střety na Chrámové hoře, jinak se příměří dodržuje

Jeruzalém/Gaza - Izraelská armáda zrušila téměř všechna omezení pohybu vyhlášená v minulých dnech kvůli bojům mezi palestinským Hamásem a Izraelem. K normálu se život vrací i v komunitách v blízkosti Pásma Gazy, odkud Hamás vystřeloval rakety. Od noci na dnešek platí dohodnuté příměří, které zatím ani jedna ze stran neporušila. Z jeruzalémské Chrámové hory byly dnes hlášeny další střety Palestinců s izraelskou policií.

Boje trvaly 11 dní a vyžádaly si 255 obětí, mezi nimiž je 243 Palestinců a 12 lidí na izraelské straně, přičemž devět jsou Izraelci a tři zahraniční dělníci z Thajska a Indie. Na palestinské straně je podle ministerstva zdravotnictví v Gaze 1910 raněných, mezi mrtvými 66 nezletilých. Izraelská armáda tvrdí, že zabila 225 teroristů. Izrael má zraněných 350.

Armáda rozhodla, že školy a další školní zařízení zatím zůstanou v jižním a středním Izraeli zavřené. Vyzvala také veřejnost k opatrnost kvůli množství raketových střepin ležících v prostoru. Policie také otevřela motoristům silnice v blízkosti Pásma Gazy, jež byly kvůli bojům zavřené. Zprovozněn byl opět hraniční přechod Kerem Šalom, jímž do Pásma Gazy proudí kamiony se zbožím. Na jeho otevření naléhaly především humanitární organizace, které chtějí do zničeného Pásma poslat pomoc.

V obcích na jihu Izraele ale převládá skepse k dohodnutému příměří. "Máme pocit, že jsme tím vším prošli zbytečně. Díky armádě jsem dosáhli úspěchu, ale není tady žádná strategie. Co to je za příměří?" řekl v rozhovoru s izraelskou televizí občan jedné z obcí. V Aškelonu ale mnoho lidí příměří ocenilo, protože mohli po deseti dnech strávených v krytech opět vyjít ven.

Starosta jihoizraelského Sderotu Alon Davidi se připojil k těm, kdo vládu kritizují za předčasné příměří. "Nechápu, proč máme příměří, není k němu žádný důvod. Premiér i vláda měli naši podporu, je tu výsledek, ale nic, co by změnilo rozložení sil. Mám pocit, že nikdo Hamás nechce porazit. Izrael se omezil jenom na nálety a dělostřeleckou palbu, což ale k rozhodujícímu vítězství nestačí," řekl v rozhovoru s rozhlasem Davidi.

Aškelonský starosta Tomer Glam, jehož město bylo pod raketovou palbou téměř denně, vyjádřil rovněž nespokojenost. "Chtěli bychom, aby byl Hamás zničen, ale víme, že se to nestane. Teď je důležité, aby Aškelon dostal to, co vláda slíbila, a aby byl doplněn počet krytů. Zajistím, aby se to stalo," řekl Glam.

Palestinský Hamás a Islámský džihád na Izrael vypálily za 11 dní 4000 raket. Některé doletěly až k Tel Avivu, stovky jich spadly před hranicí a z těch zbylých 90 procent zachytila izraelská protiraketová obrana. Armáda také oznámila, že při svých operacích zničila přes 100 kilometrů tunelů, které používají teroristé k přesunu i skladování zbraní a že mezi 225 zabitými teroristy je 25 velitelů.

Zničeno je množství budov, jež podle izraelského vojska využívalo ozbrojené křídlo Hamásu. Po náletech se zřítilo v Gaze devět výškových domů, v jednom z nich sídlila média a byly v něm redakce agentury AP a televize Al-Džazíra. Mezi zničenou infrastrukturou je deset vládních budov, 11 odborů ministerstva vnitra vlády Hamásu a pět bank.

Svět oceňuje příměří mezi Izraelem a Hamásem, Hizballáh blahopřál Palestincům

Příměří mezi palestinským Hamásem a Izraelem dnes uvítala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i německý ministr zahraničí Heiko Maas. Do regionu se chystá v nejbližších dnech šéf americké diplomacie Antony Blinken a k dodržení klidu zbraní vyzval obě strany britský ministr zahraničí Dominic Raab. Libanonský Hizballáh, který v minulosti proti Izraeli také bojoval, poblahopřál Palestincům k "historickému vítězství". Boje trvaly 11 dní a nepřežilo je 244 lidí, především Palestinců. "Je dobré, že nastalo příměří a nepřibývají už oběti," tweetoval Maas, který ve čtvrtek navštívil Izrael i Západní břeh Jordánu. Poděkoval také Egyptu za zprostředkování klidu zbraní a vyzval, aby se začaly řešit "hlubší příčiny konfliktu", což by přineslo řešení blízkovýchodních problémů. "Vyzývám obě strany, aby příměří upevnily a stabilizovaly situaci z dlouhodobého hlediska. Trvalý mír a bezpečnost všem přinese jedině politické vyřešení" problémů, sdělila von der Leyenová. Šéf diplomacie EU Josep Borrell v prohlášení ocenil Egypt, Katar, OSN a USA za to, že pomohly příměří vyjednat. "Jsme zděšení ztrátami životů v minulých 11 dnech. EU stále opakuje, že je situace v Pásmu Gazy neudržitelná. Trvalý mír a ukončení izraelsko-palestinského konfliktu natrvalo zajistí jenom politické řešení," uvádí se v Borrellově prohlášení. Příměří uvítal také francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian s tím, že jeho země je odhodlaná sehrát klíčovou roli při hledání politického řešení krize. Le Drian ocenil roli Egypta při vyjednání příměří a uvedl, že "boje minulých dní svědčí o tom, že je třeba zahájit skutečný politický proces mezi oběma stranami". Hizballáh výsledek bojů označil za "historické vítězství" palestinských skupin bojujících proti Izraeli z Pásma Gazy. "Hizballáh blahopřeje hrdinnému palestinskému národu k vítězství nad sionistickým nepřítelem," uvedla skupina ve svém prohlášení. Ocenila především "účastníky odboje, mučedníky (oběti), zraněné a jejich rodiny a také velení odbojových skupin, kteří se v bitvě osvědčili". Hizballáh proti Izraeli bojoval ve válce v roce 2006, je vlivným hráčem v libanonské politice, ale má ozbrojené křídlo, které bojuje například v syrské válce na straně damašku. Má podporu a zbraně z Íránu a udržuje těsné styky s palestinským Hamásem. Hned po půlnoci, když od 01:00 SELČ začalo platit příměří, propukly oslavy nejen v Pásmu Gazy, ale i na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalému. O vyjednání příměří se zasadily především USA a Egypt. Jeho prezident Abdal Fattáh Sísí brzo ráno tweetem poděkoval americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi za jeho podíl. Napsal, že on i Biden se shodli v tom, že konflikt je třeba řešit diplomacií. Netanjahu: Izrael v boji s Hamásem splnil cíle, nebude tolerovat další rakety Čerstvě ukončené boje s Hamásem změnily poměr sil, Izrael už nebude tolerovat další raketovou palbu z Pásma Gazy. Řekl to dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu, podle nějž nebylo potřeba zahájit také pozemní operaci v Pásmu Gazy. Netanjahu k veřejnosti promluvil spolu s ministrem obrany Bennym Gancem, náčelníkem generálního štábu armády Avivem Kochavim a ředitelem kontrarozvědky Nadavem Argamanem. Premiér přitom poděkoval izraelské veřejnosti za odolnost, již v bojích projevila. V noci na dnešek začalo po 11 dnech vzájemného ostřelování platit příměří. Raketovou palbu Hamásu a izraelské nálety nepřežilo přes 240 lidí a stovky byly zraněny. V pásmu Gazy jsou rozsáhlé materiální škody, lidé chodí kolem sutin svých domů. Netanjahu řekl, že se podařilo "mimořádným způsobem" splnit cíle vojenské operace proti Hamásu. Při rozhodování se podle svých slov řídil jedině ohledem na zajištění bezpečnosti Izraele. Všechny následky operací podle něj ještě nejsou zřejmé Izraelcům ani Hamásu. Prohlásil dále, že nenařídil pozemní operaci, protože to nebylo nutné. "Kdybych si myslel, že je potřebná, nařídil bych ji. Hamás jsme maximálně poškodili a minimalizovali jsme škody na izraelské straně," řekl Netanjahu. Ganc prohlásil, že Hamás byl zaskočen intenzitou, s níž Izrael plnil své cíle. Vyzval zároveň premiéra, aby neopominul možnost "přeměnit vojenské vítězství v diplomatickou příležitost". Otázka palestinského Pásma Gazy musí být podle něj řešena strategicky a diplomaticky a s ohledem na dlouhodobý výsledek. Ganc se také zmínil o etnických nepokojích, které zachvátily mnoho izraelských měst a při nichž proti sobě stáli izraelští Arabové a Židé. Podle ministra je třeba do školní výuky zařadit větší objem témat zahrnujících vzájemnou toleranci. Na Chrámové hoře se znovu střetli Palestinci s izraelskou policií Z jeruzalémské Chrámové hory byly dnes hlášeny další střety Palestinců s izraelskou policií. Kvůli těm předchozím začaly 10. května boje Hamásu s Izraelem. Ukončilo je příměří, které platí od dnešních 01:00 SELČ. Boje nepřežilo přes 250 lidí, především Palestinců. Hamás na dnešek vyhlásil v Jeruzalému den hněvu. V poledne se konaly v mešitách na Chrámové hoře sváteční modlitby, protože pátek je v muslimském světě sváteční den. Palestinský Hamás zahájil raketovou palbu na Izrael 10. května po několikadenních nepokojích v Jeruzalému a kvůli úmyslu Izraele vystěhovat arabské rodiny ze čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě. Izraelští policisté 7. května zasáhli u mešity Al-Aksá a střety skončily zraněním 200 Palestinců a šesti policistů. Při dalším zásahu 10. května pak Izraelci použili také slzný plyn a zranili dalších 300 Palestinců. Hamás dal Izraeli do večera ultimátum na stažení policejních jednotek z Chrámové hory a večer pak zahájil raketovou palbu. Chrámová hora je pro muslimy významná lokalita, mešita Al-Aksá je třetím nejposvátnějším místem islámu. Příměří bylo sjednáno tento čtvrtek a agentura AP předem napsala, že jeho kvalitu prověří až dnešní poledne, kdy se k modlitbám sejde mnoho věřících. Podle agentury AFP se dnes Palestinci na Chrámové hoře po polední modlitbě znovu střetli s izraelskými policisty. Stejně jako v minulých případech házeli na Izraelce kamení a policie zasáhla prostředky, které používají pořádkové síly, mimo jiné zábleskovými granáty. Izraelská média informovala, že Hamás vyhlásil na dnešek v Jeruzalému den hněvu.